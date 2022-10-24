NABE調查 多數企業：美國經濟經陷入或即將陷入衰退

全美商業經濟協會 (NABE) 週一 (24 日) 發布的最新調查顯示，大多數受訪企業認為，美國經濟已經陷入或即將陷入衰退。

針對 55 家會員廠商的調查顯示，逾半數受訪企業認為，美國經濟在未來 12 個月陷入衰退的可能性超過 50%，且另外 11% 受訪者認為經濟已陷入衰退。

調查也顯示，約 33% 受訪者表示，過去 3 個月自家公司的就業率有所提高，低於 7 月調查中的 38%。另外，僅有 22% 受訪者預計未來 3 個月會增加員工人數，較年初的 50% 有所下降。

NABE 商業狀況調查主席 Jan Hogrefe 表示，大約三分之一受訪廠商表示，自家公司第三季營收增加，低於去年底的近三分之二。

彭博經濟學家 Anna Wong 和 Eliza Winger 在先前的報告中指出，至 2023 年 10 月截止的 12 個月中，美國經濟衰退的機率達到 100%，遠高於先前預估的 65%。此外，在未來 11 個月內經濟衰退的可能性從 30% 上升到 73%，而未來 10 個月內，美國經濟衰退的可能性從 0% 上升到 25%。

亞馬遜創辦人貝佐斯上週曾警告表示，未來美國經濟恐怕將更加困難，大家應「嚴陣以待」。

國際信評機構惠譽預估，美國經濟可能在明年春季陷入衰退，但消費者財務狀況仍強健，有望減緩經濟衰退衝擊。