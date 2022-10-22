〈美股盤後〉 道瓊狂飆近750點 創6月以來最佳一週

美股主指週五 (21 日) 早盤開低後，大逆轉行情再現，由於聯準會可能考慮放慢升息步伐，10 年期美債殖利率自盤中高點回落，銀行股和材料股大放異彩，投資人亦逢低布局成長股，四大指數集體收紅，道瓊狂飆近 750 點，那指和標普漲逾 2.3%，費半勁揚 3.7%。

美股本週迎來好的開始與結尾，標普和道瓊週線分別收紅 4.7% 和 4.9%，而那指週漲幅 5.2%，創自 6 月以來最佳的一週。

聯準會 (Fed) 在今年大舉升息後，下一個階段是討論升息要多高，以及何時放慢升息步伐。有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者 Nick Timiraos 週五撰文透露，聯準會官員預計將在 11 月會議上升息 3 碼，但對於 12 月會議是否縮小升息幅度有所爭議。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 和聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 明確表示，他們預計這些討論將在 11 月利率會議上進行，同時強調有必要持續緊縮貨幣政策。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.27 億例，死亡數突破 657 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (21 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊集體收紅，材料、非必需消費品和金融股領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 收低。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.71%；Meta (META-US) 下跌 1.16%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.53%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.53%。

道瓊成分股普遍走揚。開拓重工 (CAT-US) 大漲 6.07%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 5.25%；高盛 (GS-US) 上漲 4.6%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 4.32%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 4.46%。

費半成分股高歌猛進。高通 (QCOM-US) 上漲 3.36%；AMD (AMD-US) 上漲 1.82%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.23%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.78%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.90%；美光 (MU-US) 上漲 4.38%。

台股 ADR 連袂收高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.27%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.89%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.27%。

企業新聞

美國運通 (AXP-US) 下滑 1.67% 至每股 140.04 美元。美國運通第三季因商品、服務和旅行支出保持成長，獲利略有改善，預計全年獲利將高於其先前預測的每股 9.25 美元至 9.65 美元，並為潛在違約提撥 7.78 億美元的準備金。

Snapchat 母公司 Snap (SNAP-US) 暴跌 28.21% 至每股 7.76 美元。因通膨迫使廣告商削減行銷預算，Snap 週四盤後公布的第三季營收未達預期，營收成長率為 2017 年上市以來最低，且第四季恐持續放緩。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.45% 至每股 214.44 美元。推特 (TWTR-US) 下跌 4.88% 至每股 49.89 美元。

馬斯克傳出準備裁掉推特 75% 的員工，推特否認大幅裁員的傳聞 (圖片：AFP)

《華盛頓郵報》週四報導，馬斯克告訴一些潛在投資人，他準備裁掉推特 75% 的員工，但推特否認大幅裁員的傳聞。另外，《彭博》報導，拜登政府正考慮是否應該對馬斯克旗下一些企業進行國家安全審查。

製藥巨頭輝瑞 (PFE-US) 走揚 4.83% 至每股 44.95 美元。輝瑞高層週四表示，美國政府採購方案到期後，該藥廠預期新冠病毒疫苗每劑價格將調漲 3 倍至約 110 到 130 美元。

經濟數據

美國聯邦赤字較前一年減少一半，從 2021 年 2.8 兆美元降至 2022 年的約 1.4 兆美元。

華爾街分析

蘋果、微軟、Alphabet 等科技巨頭下週將公布財報，截至目前，第三季財報季的表現優於預期，Refinitiv 數據顯示，標普成份股企業獲利成長預估為 3.1%，高於本週早些時候的 2.8%，但仍遠低 7 月初預測的 11.1%。

The Earnings Scout 執行長 Nick Raich 警示：「不要過於期待 2022 年第三季的業績，目前我們的研究顯示，標普每股純益預估需大幅下降，以反映利率攀升、美元走強和未來業績增長疲軟。」

聯準會今年大舉升息是股市跌入熊市的一個主要因素。Janney Montgomery Scott 分析師表示：「投資人目前考慮聯準會 12 月升息 2 碼到 3 碼，但在週五之前，市場認為是接近 3 碼到 4 碼的機率，升息預期的重新調整對週五股市走勢有所幫助。」

美銀策略師 Michael Hartnett 研判，由於通膨居高不下，經濟衰退的風險增加，市場瀰漫著空頭情緒，美股還有更大的下跌空間，他對美股仍然持負面態度。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主