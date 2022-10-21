專家：升息預期和能源危機 對金銀價有更多影響

標普全球 (S&P Global) 的一份報告顯示，基本面因素對貴金屬的前景已經不再那麼重要，升息預期和對能源的擔憂，對所有類別的金屬價格影響更大。

標普全球商品洞察大宗商品副分析師 Aude Marjolin 表示，金屬價格正面臨總體經濟逆風。9 月主要經濟體大幅升息，以對抗通膨，導致各國央行越來越擔憂 2023 年全球經濟衰退的可能性。

Marjolin 認為，令金屬價格承壓的是明年黯淡經濟前景，而不是基本面。並且，持續上升的通膨，並未給美聯準會 (Fed) 在短期內改變或暫停緊縮政策的任何空間。

報告預期，如果 Fed 力拚實現 2% 通膨目標，11 月就有可能進一步升息，「歐洲央行以及挪威、瑞典和瑞士的央行，也在 9 月提高利率，因為歐元區的通膨率達到 10%，這是自歐元問世以來的最高水準。」Marjolin 說道。

黃金前景方面，標普全球預計，今年黃金均價為每盎司 1,842 美元，明年為 1,800 美元，2024 年為 1,769 美元，2025 年為 1,757 美元，2026 年為 1,753 美元。Marjolin 指出，黃金一直是當前宏觀經濟環境的意外輸家，其避險地位與美元形成直接競爭。

白銀前景方面，標準普爾全球下調其未來 2 年的價格，但上調長期預測。到 2026 年，白銀價格平均每年下降 2.3%。「儘管近期疲軟，但到 2026 年，白銀價格預計將保持大致穩定，平均為 22.34 美元 / 盎司。」