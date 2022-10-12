分析師：Fed持續升息 年底前金價預期維持在低點

美國經濟持續放緩，衰退風險續增。儘管如此，紐約 Heraeus Precious Metals 大宗商品分析師認為，美聯準會 (Fed) 仍將持續收緊貨幣政策，金價可能因此在更長時間內維持在低點。

儘管金價近期已經從 2 年低點反彈，但仍然停留在約每盎司 1,700 美元左右。Heraeus Precious Metals 商品分析師在報告中警告，由於利率上升支撐美元走強，黃金市場可能會在年底前持續低迷。

分析師表示，Fed 在當前道路上持續時間越長，強勢美元壓低金價的時間就越長。

分析師指出，Fed 的貨幣政策轉向，是促使金價反彈的關鍵因素。「一旦美國經濟放緩迫使 Fed 政策轉向，美元預期將開始貶值，進而推高金價。」

世界黃金協會全球研究主管 Juan Carlos Artigas 先前也在報告表示，如果 Fed 的升息速度放緩，金價預期將獲得喘息空間。此外，其他國家央行為抑制通膨，並保護貨幣匯率，也將採取更多升息行動，有望抵消部分美元強勢，使金價得到支撐。

報告也指出，全球經濟衰退也是一項不可忽視的風險，黃金避險需求將會得到提振，許多央行也在增加黃金儲備。

富國銀行 (Wells Fargo) 實質資產策略主管 John LaForge 先前表示，雖然金價近期持續受美元升值影響，但該行預計年底金價仍有望超過每盎司 2,000 美元。