鉅亨美股雷達： Snap Q3營收成長率創上市來新低 馬斯克準備裁掉推特75%員工

美股重要看點：

美國 10 年期公債殖利率來到 4.263%。美股期貨週五 (21 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.40%，標普 500 期貨跌 0.51%，那斯達克 100 期貨跌 0.86%。

美國 10 年期公債殖利率升穿 4.25%，創下 2008 年以來首見。美國今日未有重要數據公布。

市場對美國聯準會 (Fed) 這波升息循環的利率高峰預測持續上修，最新預估顯示將在明年上半年突破 5%。

美國經濟諮商理事會 (The Conference Board) 在週四 (20 日) 公布了今年 9 月的領先經濟指數 (LEI)，顯示美國經濟正在步入衰退。在截至今年 9 月為止的 6 個月期間，LEI 下跌了 2.8%，反轉了先前 6 個月期間，成長 1.4% 的表現。

美國經濟諮商局高級經濟主管 Ataman Ozyildirim 表示，美國 LEI 在 9 月再次下跌，並且近幾個月持續下跌的趨勢表明，美國經濟在年底前衰退的可能性越來越大。

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 認為，升息對市場和經濟造成的衝擊，將使中央銀行難以承受，最終將會在通膨得到壓制前，就放棄激進貨幣緊縮政策。

「真正的痛苦尚未到來，可能將有幾間規模大且具系統性的公司企業倒下。也可能出現另一個雷曼效應，然後聯準會 (Fed) 將不得不收回政策。」羅比尼說道。

羅比尼預測，結果將將迎來一個結合 1970 年代不景氣谷底和全球金融危機的時期。他認為更大且持續的結構性障礙將會出現，不僅拉低潛在成長，並在未來幾年使物價保持在高點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

外媒《OregonLive》週四 (20 日) 報導，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 警示員工，公司計劃在未來幾週內「針對性裁員」，以削減開支和改善其財務狀況，並承諾在 11 月 1 日提供更多細節。

為了因應惡化的個人電腦 (PC) 市況，季辛格週四向員工表示：「這 (針對性裁員) 是公司艱難的決定，但我們的成本太高，同時利潤太低了，必須採取行動解決這些問題。」

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

因通膨迫使廣告商削減行銷預算，Snap(SNAP-US) 周四 (20 日) 盤後公布的第 3 季營收未達預期，營收成長率為 2017 年上市以來最低，且本季恐持續放緩，消息拖累盤後股價暴跌 27%。

Snap 透過聲明表示，平台政策變化、總體經濟阻力和競爭加劇等因素持續影響營收成長表現，且在通膨加重營運阻力和成本壓力之下，合作的廣告商正在削減行銷預算。

SNAP 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《華盛頓郵報》週四 (20 日) 報導，世界首富馬斯克 (Elon Musk) 將於下週五 (28 日) 完成推特收購，還計劃在幾個月內對推特「大瘦身」，裁掉推特員工近 75%。

儘管推特人資單位已告訴員工，公司方面沒有大幅裁員計畫，但相關文件顯示，馬斯克已向潛在投資者稱，目前推特員工約有 7500 人，他準備裁掉 75% (約 5,600 名員工)，留下 2000 多人左右。