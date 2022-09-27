強勢美元抑制金價表現 但金價有望年底前獲支撐

近期美元走勢強勁，金價面臨壓力，但世界黃金協會 (WGC) 表示，與震盪金融市場相比，黃金的表現仍優於多數主要資產，且金價有望在年底前獲支撐。

世界黃金協會全球研究主管 Juan Carlos Artigas 在報告中指出，儘管黃金市場正面臨拋售壓力，一度跌至每盎司 1,633 美元的 2 年來新低，但是，年初以來，金價的跌幅不到 10%，表現仍然優於股市和債市。從美元指數與公債殖利率走勢來看，金價應該要下跌近 30%。

報告也表示，儘管面對聯準會 (Fed) 持續升息的情況下，金價將持續承壓，但預期黃金市場在年底前能尋求找到一些支撐。同時，Fed 的貨幣緊縮週期應該已接近尾聲。

如果 Fed 的升息速度放緩，金價預期將獲得喘息空間。此外，其他國家央行為抑制通膨，並保護貨幣匯率，也將採取更多升息行動，有望抵消部分美元強勢，使金價得到支撐。

報告也指出，全球經濟衰退也是一項不可忽視的風險，黃金避險需求將會得到提振，許多央行也在增加黃金儲備。

ABC Refinery 機構市場全球主管 Nicholas Frappell 表示，黃金仍在走低，因為美元的走勢仍然強勁。不過，他認為，金價將在 1,600 美元附近獲得支撐。

富國銀行 (Wells Fargo) 實質資產策略主管 John LaForge 先前表示，雖然金價近期持續受美元升值影響，但該行預計年底金價仍有望超過每盎司 2,000 美元。他指出，對於黃金而言，更為重要的是美國經濟衰退的型態。如果美國經濟僅是溫和衰退，將對金價有利。