鈀金價格將邁向黃金交叉 分析師：良好切入點

今年迄今，鈀金的表現已優於黃金、白銀和鉑金，雖然自 3 月高點下滑，但市場顯示鈀金現在有進一步上漲的跡象。

投資管理公司 abrdn 的 ETF 主管 Steven Dunn 表示，隨著俄烏戰事升級，鈀金命運發生巨大變化，令其今年的表現穩健高於其他貴金屬。

Dunn 表示，鈀金本就供應緊繃，而對俄羅斯實施的金融制裁可能加劇供應困難，這是鈀金價格飆漲的原因。「全球 45% 的鈀金儲備都在俄羅斯。鈀金期貨價格 3 月盤中跨過每盎司 3400 美元關卡，刷新盤中高點紀錄。」

但此後價格回落卻很難判定是否提供買進機會，Dunn 說：「持續的供應問題應提供支撐力，但這恐會被各國央行壓抑通膨的努力所壓倒，因為央行的行動恐導致全球經濟放緩。」

紐約商品交易所 10 月 18 日交易，鈀金期貨價格收每盎司 2013.90 美元，今年迄今漲幅超過 5%。與其相比，白金今年迄今跌逾 6%、黃金同期下跌 9.5%，白銀更是下跌 20% 以上。

貴金屬交易商 Neptune-GBX 總裁 Christopher Blasi 表示，鈀金是一個交易稀少的市場，因此波動性很大，俄烏戰爭更為鈀金交易添加一個「高度不可預測的變數」。

對俄羅斯的制裁縮限其供應量，俄羅斯又反過來報復，進一步推高鈀金價格，且因應制裁，原本向俄羅斯採購鈀金的買方不得不透過第三方採購，進一步墊高鈀金成本。

Blasi 表示，鈀金價格目前更接近過去幾年建立的交易區間的底部。「鈀金目前處於良好切入點，且 2000 美元左右有很強的支撐力。」

abrdn ETF 投資策略主管 Bob Minter 表示，根據技術分析，鈀金可能有進一步上漲空間，因為價格可能邁向所謂的「黃金交叉」 (即短期移動價格均線跨越至長期移動均線上方)，這是資產情緒變化的早期指標。

道瓊市場數據分析顯示，鈀金期貨還不到黃金交叉，且可能也不會立刻到位，但根據 50 日 MA 和 200 日 MA 的軌跡，價格似乎邁向黃金交叉。

鈀金最活躍期貨價格與 50 日 MA 和 200 日 MA 的比較 (圖片: FACTSET)

然而，鈀金上一回出現黃金交叉是在 2022 年 3 月 11 日，隨後價格在 3 月 14 日下跌 13.6%。FactSet 數據顯示，10 月 18 日，50 日 MA 為每盎司 2138.13 美元，而 200 日 MA 為每盎司 2163.73 美元。Minter 說：「黃金交叉也可能在真正劇烈的價格走勢上發出錯誤訊號。」

他表示，目前市場正在評估央行政策的巨大負面衝擊，以及這些政策逆轉或緩和的可能性，這有利讓大家買得起汽車，而汽車銷售量是驅動鈀金需求的關鍵。

Minter 表示，考量利率與價格，消費者的買車能力一直處於緊繃狀態，但從中期來看，混合動力車是車廠的「甜蜜點」，因為買方會想買汽油動力車但同時又有電池輔助可提高里程的汽車，且一些地方未來 5 年到 10 年間已禁止使用內燃機 (ICE) 車輛，但混合動力車不屬於被禁止的 ICE 車種，所以鈀金需求「可能令人驚訝」。

他解釋，一般分析師只考量涇渭分明的 ICE 和電動車兩種，而忽略了介於灰色地帶的「混合動力車」。