金價受三因素打壓 但仍獲避險需求支撐

道富環球投資管理 (State Street Global Advisors) 首席黃金策略師 George Milling-Stanley 表示，金價在今年面臨大環境的壓力，但在避險需求支撐下，金價走勢能維持相對穩健。

Milling-Stanley 指出，目前金價主要受三項因素打壓，包含美元穩步上漲、美國消費者需求穩健，以及美股相對強勁。雖然標普 500 指數今年已跌至空頭區域，但是，與過去 13 年多頭走勢相比，目前美股賣壓仍較溫和。

長期以來，美股受到貨幣寬鬆政策支撐，但是，近期通膨已成為投資人最大憂慮，聯準會 (Fed) 表明將持續升息以抑制通膨，也警告美國經濟恐將經歷一段痛苦時期。在此情境下，投資人將繼續持有黃金，作為避險資產，來因應可能的經濟衰退和股市走低。

Milling-Stanley 並說，經濟放緩和經濟衰退威脅，是金價能維持在 1,675 美元附近關鍵長期支撐位的原因之一。儘管金價在年底前可能難以走高，但預計金價不會大幅下跌。

富國銀行 (Wells Fargo) 實質資產策略主管 John LaForge 先前表示，雖然金價近期持續受美元升值影響，但該行預計年底金價仍有望超過每盎司 2,000 美元。他指出，對於黃金而言，更為重要的是美國經濟衰退的型態。如果美國經濟僅是溫和衰退，將對金價有利。

LaForge 預期美國經濟將在 10 月或 11 月陷入衰退，並持續到明年年中，美元預期在明年第一季開始走弱。