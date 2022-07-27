中國持續封控 愛迪達下修全年獲利展望

美國零售業巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 下砍全年財測後，德國運動品牌愛迪達（Adidas）周二（26 日）下修全年營收與獲利預測，原因是中國持續祭出封控措施，且多個市場的消費者支出可能出現更廣泛下滑。

倫敦金融時報（FT）報導，愛迪達納入匯率波動因素後，如今預料全年營收增幅將介於中至高個位數，不如原估的介於 11% 至 13%，愛迪達也將淨利預估下調至 13 億歐元，原本預測 18 億至 19 億歐元。

愛迪達也提出第 2 季初估財報，在北美和拉美市場強勁成長帶動下，整體營收將較一年前成長 4%，而淨利為 3.6 億歐元，不如分析師預期的 3.88 億歐元。愛迪達定下周公布完整財報。

除了中國封鎖衝擊以外，愛迪達斯也警告，通膨壓力可能會拖累年底前銷售。該公司說，由於宏觀經濟情勢更具挑戰性，新財測也顯示下半年消費者支出可能減少。

沃爾瑪周一突然宣布調降第 2 季和全年度獲利預測，理由是糧食和燃油通膨高漲，擠壓消費者在電子產品等非必須用品方面的開銷。

沃爾瑪預估，第 2 季調整後每股盈餘（EPS）將下滑約 8-9%，2023 會計年度 EPS 將減少 11-13%，若不計資產處分，全年度 EPS 將下降 10-12%。