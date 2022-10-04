營收一路下滑 臉書開始在IG和WhatsApp上銷售新型廣告

臉書母公司 Meta (META-US) 正為 Instagram 和 WhatsApp 上的廣告開闢新途徑，以試圖扭轉營收下降的趨勢；這股趨勢最近將其股價推至 2019 年初以來的最低水平。

在周一 (3 日) 的廣告商活動中，Meta 為廣告商介紹了一種在 Instagram 的探索頁面上展示廣告的新方式，該頁面根據用戶的偏好和慣例向用戶展示內容，以及有合約往來的 Instagram 網紅的個資頁面。

在 WhatsApp 訊息服務上，臉書也推出一種工具，Meta 的商業消息行銷和成長副總裁夏拉菲 (Maz Sharafi) 說，就是利用機器學習軟體來展示「最能吸引可能購買的人」的廣告。他指出，「重要的是我們不會將消息內容用於廣告」，這代表該公司不會分析 WhatsApp 訊息以確定放置哪些廣告。

Meta 將在 3 周後發布其第 3 季財報，預計該財報將顯示營收連續第 2 季下降。該公司的大部分銷售額都來自行動廣告，這項業務今年因蘋果 (AAPL-US) 的操作系統隱私更新以及經濟不景氣，又面臨來自 TikTok 的日益激烈的競爭。Meta 股價今年來已下跌近 60%。

隨著 Meta 展望未來，該公司寄希望於虛擬實境 (VR) 和元宇宙的出現來推動成長。它現在開始嘗試讓廣告商在這個世界中存在。

Meta 全球業務集團副總裁門德爾松 (Nicola Mendelsohn) 在廣告商活動中表示，Meta 表示正在 Instagram 的主要提要和故事功能中測試擴增實境 (AR) 廣告。如今，大多數消費者在與用於裝飾他們在臉書和 Snapchat 等社交媒體服務上看到的照片和影音的數字過濾器進行交流時，都會體驗到 AR。

他說，「透過 AR 體驗，品牌可以鼓勵人們實際試用該產品或與周圍環境的效果互動。」

企業在 Instagram 上的另一個新選擇是一種名為多廣告商廣告的廣告產品，它將向用戶展示相關促銷的輪播，以配合原始廣告。Meta 沒有提供任何新產品的定價細節。