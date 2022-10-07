無畏廣告預算縮水 高盛喊買Pinterest：業務變現性高 長期前景誘人

當前廣告支出放緩，令 Pinterest (PINS-US) 股價承壓，但高盛分析師仍看好該公司長期前景。該股周四 (6 日) 大漲 4.87% 至每股 25.83 美元。

高盛分析師 Eric Sheridan 周三將 Pinterest 股票評級自「中立」調升至「買進」，並將目標價自 24 美元上調至 31 美元。

Sheridan 表示，經過近日查訪行業消息來源、與企業高層的對話，以及追蹤第三方數據後，他們更加肯定 Pinterest 提高業務變現性的能力，且可藉由其購物 / 商務機會，向企業高層爭取更大比例的廣告預算。

雖然 Pinterest 今年迄今股價仍下跌 29%，但過去 3 個月幾乎累積同樣漲幅，這可能是因為維權股東 Elliott Management 7 月披露持股 9% 以上後，讓投資者相信該公司轉機將至。

目前透露出來的 Elliot 相關計畫並不多，但 Pinterest 執行長 Bill Ready 兩個月前曾表示，公司已與其進行「協作性和參與度非常高的對話。」

Ready 是 Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌商務和支付部門的前高階主管，華爾街讚譽有加。在今年 6 月 Pinterest 聯合創辦人 Ben Silbermann 下台後，Ready 接任其執行長一職。

高盛 Sheridan 認為該股看漲理由很多，但結果可能也很多種。

他指出，該企業管理層仍處於投資模式，且聚焦增設「可購物」庫存 (即用戶可以直接從網站購買的產品)，此點令人看好。該公司 2020 年中與 Shopify (SHOP-US) 建立合作關係，也一直努力與第三方平台合作。

在平台上創造更多商務可能性，這轉換回來可讓公司在廣告預算中爭取更大比例。

儘管如此，根據 FactSet 追蹤，華爾街分析師中有 64% 僅將該股評級為「續抱」，因為廣告環境不斷惡化、對國際用戶的變現性低，以及對經濟衰退的擔憂情緒越來越高，這些都讓分析師處於觀望狀態。 Sheridan 承認這些問題，但表示這些問題與管理層改進平台的努力無關。

「儘管近期存在一些不確定性…，我們認為 Pinterest 針對一些長期成長主題仍做出積極影響。」