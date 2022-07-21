〈財報〉旅遊反彈+票價大漲 美國航空預期第3季全面獲利

美國航空 (AAL-US) 周四 (21 日) 表示，上季轉虧為盈，並預計第 3 季將實現全面獲利，這是旅遊需求強勁的另一個跡象，即使票價很高。

美國航空第 2 季獲利為 4.76 億美元，高於去年同期的 1900 萬美元；該公司去年仍受惠於聯邦疫情工資支援。

該公司表示，雖然航班比 2019 年同期減少了 8.5%，但第 2 季營收為 134 億美元，較疫情前增加 12%。

美國航空在恢復運力方面比競爭對手聯合航空 (UAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 更加積極，但美國航空 CEO 伊索姆 (Robert Isom) 表示，該公司今年將限制其擴張。

他在財報聲明中表示，「在今年底之前，我們將採取積極措施為航班安排額外的緩衝，並將繼續依我們擁有的資源和面臨的營運狀況限制運力。」

美國航空表示，第 3 季運力將較 2019 年低 8% 至 10%，但表示隨著高票價持續到夏季，營收將比 3 年前增加最多達 12%。

在公布業績後，美航股價在周四盤前交易中下跌 1%。

以下是該航空公司第 2 季表現與 Refinitiv 的華爾街預期相較結果：

●調整後每股獲利 76 美分，與預期 76 美分相同

●總營收 134.2 億美元，略高於預期的 134.0 億美元