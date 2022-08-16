美國航空同意向Boom採購20架超音速客機

美國航空 (AAL-US) 周二 (16 日) 已同意向 Boom Supersonic 採購 20 架超音速 Overture 飛機。

這筆交易是 Boom 在過去 2 年中的第二份確定訂單，距離製造其第一架商用飛機還有數年時間。聯合航空 (UAL-US) 去年承諾採購 15 架 Overture 噴氣式飛機。

Boom CEO 許洛爾 (Blake Scholl) 表示，「乘客想要更快、更方便、更長期性的航班，這就是 Overture 所提供的。」「飛行時間可能只有我們今天的一半，這非常適用於美國這樣的飛航網絡，我們可以在不到 5 個小時內由邁阿密飛往倫敦。」

Boom 表示，Overture 噴氣式飛機的飛行速度將達到 1.7 馬赫或時速 1304 英里，大大縮短了跨大西洋和跨太平洋的飛行時間。根據 Boom 的說法，從西雅圖飛往東京的航班通常需要 10 多小時，但用 Overture 就可以在 6 小時內完成。

美國航空財務長科爾 (Derek Kerr) 在宣布該訂單的聲明中表示，「超音速旅行將成為我們為客戶提供服務的重要一環。」美國航空向 Boom 支付了一筆未公開的金額作為不可退還的押金。

該航空公司還可以選擇未來再購買 40 架 Overtures。

Boom 表示，其超音速飛機將搭載 65 至 80 名乘客，同時使用更低排放的永續航空燃料飛行。

話雖如此，Overture 距離成為現實還有幾年的時間。Boom 將在北卡羅來納州的一家新製造廠建造這架噴氣式飛機，預計將在 2025 年推出第一款機型，並於 2026 年首飛。如果飛行測試和認證過程如期進行，Boom 表示 Overture 將在 2030 年前進入商業服務。