國泰人壽連續三年獲頒IDC大獎 以金融創新開展高效數位保險體驗

全球著名針對資訊科技、電信業與消費科技市場的調研機構 International Data Corporation（IDC）於今（20）日舉辦 2022 未來企業大獎（Future Enterprise Awards）頒獎典禮，國泰人壽已連續三年獲獎，今年再次脫穎而出，分別以「NAP 新業務平台」，及「groupins+ 國泰團險數位家」榮獲「未來工作創新獎」與「全方位體驗創新獎」二項大獎，展現數位轉型豐碩成果，為本年度獲獎最多之保險公司。

國泰人壽總經理劉上旗表示：「數位轉型成功關鍵三力在於數位應變力、團隊敏捷力與業務學習力，國泰人壽過去三年積極為數位轉型投注資源，除持續專注保險本業，也呼應未來工作型態及混合辦公模式趨勢，善用金融科技打造卓越的客戶及員工體驗，致力成為以用戶為中心的數位創新組織。」

勇奪「未來工作創新獎」的「NAP 新業務平台」是由國泰人壽網羅跨部門領域專家及前線業務員，診斷現行業務流程痛點後所提出的全方位數位工具整合計畫。隨著數位工具推陳出新，過去業務員工作時，常需要在不同的 Web/App 輔助工具中切換，不論是在系統維運或是業務員學習使用上，都造成負擔。為此，「NAP 新業務平台」將 3 萬多名業務員日常工作時所需要的輔助工具，重新整合為包含客戶、行銷、服務、行政、通知、學習等十大模組，並透過 AI 建模、導入 API 業務中台及微服務等技術，讓業務員在 1 個平台上，3 步驟內就能找到所需要的功能，一站式高效完成行政業務。

「NAP 新業務平台」上線後可一鍵快速完成案件，原先需耗時 1 分鐘的新契約、理賠等補全業務，在平台上 5 秒內就能完成，為業務同仁減少 80% 行政事務處理時間。除此之外，該平台更與屢獲國內外創新大獎的「CVX 泰好保」遠距投保平台整併，能滿足業務員彈性辦公需求，讓保險服務不受時間與空間限制。

國泰人壽獲頒兩項 2022 未來企業大獎，分別由吳俊宏資深副總 (左) 與王富民副總 (右) 出席受獎。(圖：國泰人壽提供）

「全方位體驗創新獎」則由國泰人壽「groupins+」拿下。國泰人壽觀察台灣團險數位化程度偏低，企業客戶往往需花費冗長時間處理團險各項行政事務。為擴散數位轉型能量至中小企業雇主與人資，率先推出數位團險體驗與解決方案，不僅大幅提升企業人資的工作效率，更將服務延伸至企業員工。

國泰人壽資深副總吳俊宏表示：「『groupins+』高度整合各種服務需求與功能，解決投保流程耗時長、商品選擇少且彈性低等痛點，並講求服務快速和操作體驗，企業人資可透過平台快速掌握團險資訊，3 分鐘即時取得客製化報價，從資訊蒐集到完成購買，可由原先的數週縮短至７天。」同時，平台可隨時預約團險顧問諮詢，讓數位服務仍保有人員服務的溫度。

成為國壽團險客戶後，企業人資更可申請團險網路服務 (B2B) 系統，線上一站式完成各項行政作業。「groupins+」上線至今未滿一年，透過高效與高自主化的團險體驗，平台流量累積超過 25 萬次，成交件約 6 成為初次投保團險的企業客戶。「groupins+」也於 2020、2022 年陸續獲得兩項專利認可。

國泰人壽邁入 60 周年，在地耕耘一甲子，秉持「你比你想像的更勇敢」精神，突破現有框架限制，跟隨集團數位轉型腳步前進，展現數位創新的新思維，打造全新金融服務模式。即日至 2022/12/31 止，於「groupins+」完成團險投保即可做公益並打造幸福職場。國泰人壽邀請企業客戶共襄盛舉「綠色冀泉」打造綠經濟，並可參加職場好禮抽獎活動，活動詳情： https://www.cathaylife.com.tw/cathaylife/campaign/groupins_2022。

