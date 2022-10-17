投資人評估通膨報告影響及英國債市動盪 美債殖利率下跌

美國國債殖利率周一 (17 日) 下跌，因投資人關注財報以評估持續通膨對企業的影響，同時密切關注一直拖累全球債券市場的英國經濟動盪。

美東時間清晨 6:47，10 年期國債殖利率下跌 5.3 個基點至 3.953%；上周曾多次突破 4% 大關。

同時，對政策最敏感的 2 年期國債殖利率下跌 5.1 個基點至 4.456%。在上周四 (13 日) 觸及 15 年來的最高點。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人正在密切關注財報，以尋找通膨和相關升息對美國經濟影響的線索。在 9 月的通膨數據高於預期後，分析師普遍預計 Fed 11 月將再次升息 75 個基點。

有些人擔心升息太快，可能導致經濟衰退。

與此同時，《路透》報導，美國財政部正在考慮回購債券以改善市場流動性。

市場也密切關注英國經濟的發展，新任命的財政部長亨特 (Jeremy Hunt) 表示，他將在周一 (17 日) 公布其中期政策計畫。

亨特的前任夸騰 (Kwasi Kwarteng) 在上個月宣布所謂的「小型預算」後，英鎊暴跌，英國金邊債券殖利率飆升，導致英格蘭銀行介入緊急採取債券購買計畫。

英國首相特拉斯 (Liz Truss) 周五 (14 日) 取消了部分「小額預算」，但市場仍感到擔憂。

英國 10 年期國債殖利率最新報 4.037%，下跌約 25 個基點。