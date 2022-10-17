英國新任財相韓特取消減稅計畫 英鎊走高、公債殖利率下滑

英國新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）周一（17 日）宣布撤回幾乎全部特拉斯（Liz Truss）政府提出的迷你預算計畫，先前該計畫引發金融市場大動盪，同時也將限制大規模能源補貼計畫，試圖重建英國投資人的信心。

韓特上周五（14 日）甫接棒前財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）的位子，在其任期首周便宣布與 180 度大轉彎的稅收計畫，包括取消所得稅基本稅率從 20% 降至 19% 的削減、股息稅率削減、取消無薪工作改革、退還遊客增值稅和凍結酒精稅稅率。

值得注意的是，這次並非取消所有減稅計畫，仍留下取消國民保險（一種綜合稅收）上調 1.25% 的計畫；此外，特拉斯政府還將削減房屋稅。

韓特預估撤銷的減稅措施每年約能替政府帶來總計 320 億英鎊收入（約 360 億美元），而根據英媒《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報導，政府削減開支的同時也被要求縮小公共財政缺口，目前資金缺口高達 720 億英鎊（810 億美元）。

韓特宣布撤回減稅計畫後，英鎊兌美元匯率短線拉升 1.12%，現報 1.13 美元，英國公債殖利率也大幅走跌，英國 10 年期公債殖利率下跌 35 個基點，至 3.974%。

至於限制能源補貼方面，韓特周一表示該計畫將持續到明年 4 月，之後將會根據對象實施補貼，同時也將設立上限。

能源補貼是由英相特拉斯宣布為期兩年的補貼計畫，幫助家庭與企業過渡能源價格飆漲時期，該計畫在半年內約花費 600 億英鎊。

韓特在聲明中表示，政府的核心責任是為經濟穩定採取必要措施，而沒有任何一個政府能夠控制市場，但每個政府都能確定公共財政的可持續性，此為影響市場行為的眾多因素之一，因此英相特拉斯與自己都承諾削減公司稅。