〈徐秀蘭開講〉談世創併購失利 徐秀蘭：地緣政治將產業拉至國安層級

矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 收購德國同業世創 (Siltronic) 失利，對此，董事長徐秀蘭今 (20) 日表示，做過這麼多併購案，第一次感受到「國家安全」被拉到這麼高的位置，地緣政治將半導體產業拉到國安等級，並預期地緣政治問題會持續一段時間，現在企業布局思考都要加上政治考量。

徐秀蘭下午出席安永企業家獎論壇，她說，這兩年在經營會議上，談到最多的是國家安全議題，最大原因是世創併購案，環球晶過去幾乎每 4 年收購一家公司，世創是所有收購案中時間拉最長的。

徐秀蘭表示，從 2020 年底公布要買世創，與當前局勢對比，各國對半導體產業的重視程度天差地別，做過這麼多併購案，第一次覺得國安問題位置被拉到這麼高的層次。

徐秀蘭指出，收購世創失利，並非因商業方面的疑慮，而是地緣政治與國家安全，主要原因是德國擔憂台灣可能被香港化，德國政府認為這不是「會不會發生」的問題，而是「什麼時候會發生」，憂心世創被納入「台灣公司」後，未來卻成為「中國公司」。

徐秀蘭說，環球晶英文名稱叫 Globalwafers，取名原因是半導體為全球化產業，但她說，現在都開玩笑地說，應該要改成 Glocalwafers，既要全球又要本土化，任何國家客戶都希望供應商就在隔壁。

徐秀蘭認為，地緣政治問題會持續一段時間，恐怕不會那麼快回到 2020 年前的全球化局勢，半導體廠目前的因應措施，就是盡量在不同國家建置生產基地，服務當地客戶，兩個大國 G2 都是未來企業家布局思考重要關鍵，過去只看供需、生產競爭力，現在都要加入政治上的考量。