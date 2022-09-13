〈徐秀蘭開講〉少部分客戶調節庫存 車用、工業用與功率電子需求仍非常強勁

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭今 (13) 日表示，確實有少部分半導體客戶，為在年底調節存貨，盼將部分第四季訂單遞延至明年 1 月出貨，但影響程度不大，目前車用、工業用與功率電子元件領域需求仍非常強。

徐秀蘭指出，客戶端需求差異大，有的客戶完全沒受市況放緩影響，有的稍微受影響、有的影響層面則較多；若以應用領域來分，車用、工業用、功率電子元件領域需求仍非常強，沒有下修情況，消費性電子、手機相關則較弱。

先前韓媒報導，環球晶原計畫在韓國建新廠，但與美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 一通電話後，讓環球晶決定轉往美國設廠。對此，徐秀蘭今日澄清相關傳言。

她表示，當時決定建新廠時，針對多個國家進行評估，除美國、韓國外，還有一個國家也在最終評估中，考量因素包括總體成本、政府補助、客戶需求等，並非一通電話就能做最終決定。

徐秀蘭說，她確實在 6、7 月時，與雷蒙多通過多次電話，內容主要針對晶片法案、政府支持做溝通，確認美國政府對晶片法案的態度，及環球晶身為矽晶圓廠，赴當地設廠能否獲得政府重視等，團隊也與美國政府官員溝通多次。

徐秀蘭強調，在評估設廠地點時，不只美國，還有其他國家願意提供設廠補助，晶片法案是最終拍板定案赴美設新廠重要的部分，但並非全部；至於動工時間預計落在 11 月。