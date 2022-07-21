〈環球晶法說〉談美晶片法案 徐秀蘭：法規與商業考量都是評估投資關鍵

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (21) 日召開法說，談及美國晶片法案提出對中國投資限制，董事長徐秀蘭表示，要在哪個國家投資，關鍵決策原因有許多，法規是其中之一，也會評估當地客戶與市場需求、生產競爭力等商業考量。

環球晶將在美國德州建 12 吋新廠，徐秀蘭強調選定德州建廠，主要有六大考量，包括完整美國半導體產業供應鏈，主要客戶皆於美國設廠、市場需求增加，政府補貼支持，合宜的水電費與土地成本，就近供應及經驗豐富的團隊。

對於美國晶片法案可能對中國投資提出限制，徐秀蘭則說，晶片法案經參議院程序投票通過，後續還有許多流程要走、細節待定義，在還未定案前，不針對此部分做回應。

至於德州新廠進度，徐秀蘭說，正在規劃中，該設計的設計、該簽約的簽約，新廠未來將成為全美國最大 12 吋晶圓廠，會有很多讓環球晶競爭力提升的機會。

對於未來晶片法案若未通過，美國新廠已簽長約的訂單該如何處理，發言人陳偉文回應，長約不限定由哪個廠區供應，會依照客戶需求就近提供。

雖然近期半導體產業面臨需求放緩，不過，發言人陳偉文強調，資本支出仍持續進行、沒有改變。

環球晶母公司中美晶 (5483-TW) 透過旗下投資公司中美鑫，參與廣運集團旗下 SiC 基板廠盛新材料現增，被問及雙方競合關係，陳偉文表示，碳化矽業界相當小，彼此投資很常見，雙方存在投資與合作空間，對未來發展都有幫助。