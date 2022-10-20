立凱-KY授權夥伴ICL宣佈 獲美政府補助將建廠

立凱 - KY(5227-TW) 合作夥伴以色列化工 ICL (ICL-US) 今 (20) 日宣布，獲得美國政府 1.97 億美元補助，計劃在美國聖路易斯建造當地首座磷酸鐵鋰 (LFP) 鋰電池正極材料廠製造廠，價值約 4 億美元，預計 2024 年投入營運。

ICL 表示，此次計劃分兩個階段建造兩條生產線，每條 LFP 材料產線年產量 1.5 萬噸，第一階段預計 2024 年完成，2025 年時，總產能將達 3 萬噸。

立凱 - KY 指出，此次將由公司提供 LFP 專利與技術支持，ICL 取得技術後，可在美國建立本地化材料供應鏈，雙方合作可望強化美國本土鋰電池供應鏈。

此次在白宮座談會上，美國總統拜登也對 ICL 計畫表達高度興趣，ICL 指出，雖然鋰電池需求繼續增長，但美國目前沒有大型 LFP 材料製造商，電動汽車、電池和能源儲存行業的美國製造商迫切需要一個完整且安全的供應鏈。

ICL 北美總經理 Phil Brown 說明，美國能源部計畫投資 1.97 億美元，用於強化國內製造，並與全球競爭，為電動汽車、電池和能源儲存行業的美國製造商提供安全的供應。

ICL 進一步指出，2025 年 LFP 電池的市占率達 30% 以上，電動車更是 LFP 電池的關鍵驅動力，其他如固定電網儲存 (ESS) 和電動汽車充電基礎設施，也都將刺激 LFP 需求增長。