美國9月新屋開工率下降8.1% 建築許可增加

根據美國人口普查局周三 (19 日) 公布的數據，美國 9 月新屋開工率降幅超過預期，其中集合住宅下降 13.1%。

上月新屋開工率下降 8.1%，經季節性調整後年率為 143.9 萬套。8 月數據從前值 157.5 萬套下修至 156.6 萬套。經濟學家預測年率為 147.5 萬套。

Fed 積極收緊貨幣政策已顯著削弱了房市，大多數指標均跌至 2020 年春季第一波新冠疫情期間的水平。相較之下，其他經濟部門，如勞動市場，即使 Fed 試圖冷卻需求，但仍表現出韌性。

自 3 月以來，Fed 已將基準政策利率從接近 0 調升至 3.00%-3.25% 的區間，目前預計聯邦基金利率年底將在 4% 的中間區間，通膨尚未出現實質回落跡象。

房貸利率甚至更高。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的數據，上周 30 年期固定房貸利率平均為 6.94%，為 2002 年以來的最高水平，高於一周前的 6.81%。

9 月未來房屋建築許可增加 1.4% 至 156.4 萬套。第 2 季住宅固定投資以 2 年來最大速度下降，導致該期間國內生產總值 (GDP) 連續第二季下降。

在今年底前，房屋建築可能會一直處於不利地位。周二 (18 日) 的一項調查顯示，全國房屋建築商協會的富國銀行住房市場信心指數在 10 月份連續第 10 個月下跌。