美國3月新屋開工率意外上升 建築許可繼續累積增加

美國 3 月新屋開工率出人意料地上升，但由於房貸利率上升，獨棟住宅的開工率大幅下降。

美國商務部周二 (19 日) 表示，上個月新屋開工率增加 0.3%，經季節性調整後的年率為 179.3 萬套。2 月數據從前值 176.9 萬套上修至 178.8 萬套。經濟學家之前預測開工率將下滑至 174.5 萬套。

3 月未來房屋建築許可增加 0.4% 至 187.3 萬套。

根據抵押貸款金融機構房地美的數據，截至 4 月 14 日當周，30 年期固定利率房貸平均利率為 5.0%，為 2011 年 2 月以來最高水平，高於前周的 4.72%。隨著聯準會 (Fed) 在對抗高通膨時採取激進的貨幣政策姿態，可能會進一步升息。

Fed 在 3 月將政策利率調升 25 個基點，為 3 年多以來首次升息。經濟學家預計 Fed 下月將升息 50 個基點，並很快開始削減其資產組合。

不斷上漲的借貸成本與更高的房價相結合，降低了首次購房者的住房負擔能力。不過，創紀錄的低住房供應應該會繼續支撐今年的房屋建設。大量獲建設許可證獲批准但遲未開工的房屋，正在不斷創下新紀錄。

高盛估計，今年新屋開工數將增加 5%，達到 170 萬套，並認為「當房地產市場像今天這樣緊張時，房屋建築商可能會繼續建造，因為他們應該不必擔心房屋完工後會空置。」

在房屋建築中占最大比率的獨棟房屋開工率，3 月下降 1.7% 至 120 萬套。