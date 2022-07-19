房貸飆升讓購屋族無力負擔 美國6月新屋開工率降至9個月新低

美國 6 月新屋開工率降至 9 個月低點，新建築許可證也下滑，這是房市降溫最新跡象，因為房貸利率飆升降低了人們的負擔能力。

美國商務部周二 (19 日) 表示，6 月新屋開工率下降 2%，經季節性調整後的年率為 155.9 萬套，是 2021 年 9 月以來的最低水平。5 月數據從前值 154.9 萬套上修至 159.1 萬套。

房市對利率非常敏感，隨著聯準會 (Fed) 積極升息以抑制處於 40 年來最高水平的通膨，今年市場明顯疲軟。6 月 30 年期固定利率房貸平均合約利率從年初的約 3.3% 攀升至近 6%，使得越來越多潛在買家無法購買房屋，尤其是首購族。

雖然尚不清楚房貸利率還會攀升多少，但可以肯定將在一段時間內保持高點，因為 Fed 將在下周會議上再次升息，並且在年底前還會有更多次升息。

上周公布的牛津經濟指數顯示，2022 年第 1 季房價是 2007-2009 年金融危機以來購屋族最無法負擔的水準，預期這種情況將在今年底前繼續惡化。

與此同時，周一 (18 日) 公布的調查顯示，美國全國房屋建商協會及富國銀行住房市場指數在 7 月創下史上第二大跌幅，潛在買家流量指標連續 2 個月跌破盈虧平衡點 50。