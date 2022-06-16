美國5月新屋開工率降至13個月新低 建築許可證大跌

美國 5 月新屋開工率跌至 13 個月低點，建築許可暴跌，代表房市正在降溫，因為房貸利率飆升降低了許多首購族的負擔能力。

美國商務部周四 (16 日) 表示，上月新屋開工率下降 14.4%，經季節性調整後的年率為 154.9 萬套，為 2021 年 4 月以來的最低水平。4 月數據從前值 172.4 萬套上修至 181.0 萬套。

經濟學家原預測新屋開工率將下滑至 170.1 萬套。未來房屋建築許可下降 7.0% 至 169.5 萬套。

房產市場對利率非常敏感。過去幾個月銷售一直呈下降趨勢，新屋建築裹足不前。

周三 (15 日) 的另一項調查顯示，全國房屋建築商協會 (NAHB) 富國銀行住房市場情緒指數在 6 月觸及 2 年低點，衡量潛在買家流量的指標自 2020 年 6 月以來首次跌破收支平衡點 50。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的數據，30 年期固定利率房貸利率上周平均上漲 25 個基點至 5.65%，為 2008 年 11 月以來的最高水平。

未來房貸將變得更加昂貴。聯準會 (Fed) 周三將政策利率調升四分之三個百分點，為 1994 年以來的最大漲幅，以應對飆升的通膨。

在住宅建築中占比最大的獨幢住宅開工率 5 月下降 9.2% 至 105.1 萬套。東北地區的獨幢住宅建設有所增加，但中西部、南部和西部地區則有所下降。

獨幢住宅的建築許可下降 5.5% 至 104.8 萬套。擁有 5 個單元以上的住房開工率下降 26.8% 至 46.9 萬套。多戶住宅許可證下降 10.0% 至 59.2 萬套。

批准開工的未開工房屋數量增加 0.7% 至 28.3 萬套。其中獨幢住宅量保持不變，為 15.2 萬套。這些最終將列入開工率，有助支撐住宅建設。