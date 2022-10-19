小摩推出數位集資平台 建立新創公司與風投間的聯繫

摩根大通 (JPM-US) 正在推出一個平台，在新創公司創始人和風險資本投資客之間建立聯繫，以簡化籌資過程。

新平台 Capital Connect 專注於滿足新創企業早期的融資需求。這也代表了美國資產規模最大的銀行進一步拓展私募市場、並在矽谷打造創始人友善品牌的雄心。

新團隊由摩根大通數位投資銀行和數位私人市場負責人伊蘭健 (Michael Elanjian) 管理，該單位過去 2 年員工從 3 人擴大到 125 人。

在 Capital Connect 上，新創公司創始人可以要求向投資人介紹，建立虛擬數據室，並可能在二級市場上交易其公司股票；也可以在 A 輪融資的初期使用該網站進行籌款。

伊蘭健表示，「過去 10 年的長期趨勢是私人資本的成長，私人市場將繼續存在。我們希望成為為各種規模的企業和投資人提供所有私人事物服務的一站式商店。」

隨著風險投資機構支持的企業規模在過去幾年不斷擴大，為滿足創始人和投資人的融資需求而進行的競爭促使銀行業者及早建立關係。

從高盛 (GS-US) 到矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 再到 Carta 等金融科技公司，銀行已將服務擴展到私人市場，重點關注風險投資支持的新創公司。

伊蘭健表示，該平台將利用摩根大通的全方位服務銀行能力，「我們相信，通過建立一個可擴展的數位平台，結合我們投資和私人銀行的專業知識、數據和關係，我們可以在風險市場中脫穎而出。」