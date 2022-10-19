亞馬遜擴大進軍金融產業 在英國與業者合作賣保險

亞馬遜 (AMZN-US) 將在英國與 3 家當地保險公司合作，開始銷售家庭保險，進一步擴大這家電商巨頭在金融服務領域的足跡。

該公司周三 (19 日) 宣布將開設一項名為「亞馬遜保險商店」的新服務。

該產品將向購物者顯示來自 Ageas、Co-op 和 LV+ General Insurance 等保險提供商的保單報價，亞馬遜從其合作夥伴的每筆銷售中收取佣金。它類似於 Comparethemarket 和 Moneysupermarket 等價格比較網站的產品。

想要在亞馬遜上申請家庭保險的客戶可以填寫一份調查問卷來完成，該調查問卷會詢問有關家庭保險需求的問題。然後會看到來自亞馬遜保險合作夥伴的報價列表，以及來自其他客戶的評論和星級評分。一旦用戶決定了想要申請的保險，可以使用亞馬遜帳戶線上支付。該服務最初只向少數特定客戶推出，但將於 2022 年底在英國各地推出。

亞馬遜歐洲支付產品總經理費夫斯 (Jonathan Feifs) 在新聞發布會上表示：「尋找合適的家庭保險單可能是一項耗時且令人困惑的任務，報價通常會忽略基本保險範圍，以便以最低價格優先考量。」「當我們著手創立亞馬遜保險商店時，我們希望改善客戶購買家庭保險的體驗，以便可以輕鬆比較並做出明智、客觀的決定，就像在亞馬遜官網上購物一樣。」

他補充說，這次發表「只是一個開始」，代表亞馬遜可能會隨著時間的演進擴展到其他保險類別。這是亞馬遜首次推出銷售保險的商店，該公司早期的保險產品包括產品保修和第三方賣家保險。

這也是亞馬遜進軍金融領域的最新動作。該公司已經向在其平台上銷售商品的商家提供信貸額度。它還在美國與金融科技公司 Affirm (AFRM-US) 合作，同時在英國與銀行業巨頭巴克萊銀行合作，提供先買後付的貸款，允許購物者按月分期付款。去年，該公司也為英國的中小型企業客戶推出了保險。