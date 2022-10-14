傳財政政策大轉彎之際 英國長天期債券殖利率下跌

英國較長天期政府債券殖利率周五 (14 日) 下跌，投資者相信，英國政府有望修改原本的減稅計畫，以阻止債券市場失控的局勢蔓延。

英國 10 年期國債殖利率周五下降 1.6 個基點至 3.938%，而 30 年期國債殖利率下跌 2.4 個基點至 3.910%。

財政部長夸騰 (Kwasi Kwarteng) 證實，將縮短華盛頓之行提前飛回倫敦，但他並未提供進一步細節。

新加坡銀行外匯策略師 Moh Siong Sim 表示，有很多媒體猜測，英國政府將放棄這項稅收計畫，這有利於英國公債市場，並在一定程度上，限制了對國際債市的溢出效應。

在此之前，英國央行周四再次加大緊急購債力度，在該計畫即將結束的前一天，購買了創紀錄的 46.8 億英鎊 (53 億美元) 債券。

在英國政府上個月的迷你預算引發拋售後，英國央行購買債券以防止退休基金行業崩潰。他們則呼籲央行繼續提供幫助，因為飆升的英國國債殖利率引發了追加保證金通知，迫使基金經理拋售資產。

據英國《太陽報》報導，特拉斯可能會取消她明年將公司稅保持在當前水準的承諾，而是按照她的前任強生 (Boris Johnson) 最初的計畫，選擇提高公司稅。

英國智庫「財政研究所」(IFS) 預估，英國政府需要節省 600 億英鎊，以穩定債務占國內生產毛額 (GDP) 比重，如果取消原本的公司稅減稅計畫，可以增加 180 億英鎊收入，若再削減預算，可以額外省下 50 億英鎊。