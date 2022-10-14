關注英國經濟 美債殖利率下跌

由於市場消化了周四 (13 日) 高於預期的消費者物價指數 (CPI) 讀數，並在英國央行的緊急債券購買計畫即將結束之際密切關注英國經濟，美國國債殖利率周五 (14 日) 下跌。

美東時間清晨 6:40，10 年期國債殖利率下跌 4.9 個基點至 3.905%；在周四 CPI 報告公布後，一度升逾 4%。

對政策最敏感的 2 年期國債殖利率下跌 2.3 個基點至 4.426%；周四一度升至 2007 年 8 月來最高水平。

殖利率與價格呈反比，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

市場繼續消化周四的 CPI 讀數，該指數顯示 9 月通膨升幅超過預期。上月消費者物價上漲 0.4%，同比上漲 8.2%。

雖然投資人擔心這會導致經濟衰退，但 Fed 一直在提高利率以對抗持續的通膨。分析師預計 Fed 將在 11 月初的下次會議上再次宣布升息 75 個基點。

周五將發布 9 月零售銷售數據和 10 月初步消費者信心數據，交易員將可獲得進一步的見解。

由於英格蘭銀行的緊急債券購買計劃將於周五結束，英國的經濟動盪也給市場帶來壓力。其購債計劃意在穩定英鎊和英國政府債券，在英國政府上月宣布其所謂的「迷你預算」後，債券價格暴跌。

英國 10 年期國債殖利率最新報 3.986%，下跌約 20 個基點。