歐、美預期達協議 歐洲車商可望在美國享有公平競爭環境

歐盟預期將和美國達成協議，讓包含車商在內的歐盟公司，能夠在美國市場上享有與美國企業同等的競爭地位，排除《通膨削減法案》對歐洲車商的不利條件。

美國總統拜登 (Joe Biden)8 月中旬簽署《通膨削減法案》(Inflation Reduction Act)，為對抗氣候變遷並促進乾淨能源發展，法案將為消費者提供電動車稅額減免，但抵稅優惠僅適用於在北美組裝車輛，引發南韓、歐盟不滿。

負責貿易事務的歐盟執行委員會副主席 Valdis Dombrovskis 周四 (13 日) 起將連續兩天和美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai)、商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 以及財政部長葉倫 (Janet Yellen) 會面，就上述問題進行討論。

Dombrovskis 周四在記者會上表示：「特斯拉 Model Y 是上月德國銷量最佳的車款，若不是歐盟提供非歧視性的補助措施，這是不可能發生的，歐盟汽車在美國卻沒有取得類似的補助，這是我們想要解決的歧視性問題。」

除了汽車以外，Dombrovskis 指出，上述問題還涉及與綠色經濟相關的其他商品，包含電池、氫能和再生能源設備，而美方也願意提出保證。

他說：「我們希望這些問題能在演變成糾紛之前獲得解決，談判聚焦美國是否能透過立法來改變歐盟企業的地位，而不是將通膨削減法案送回國會修正。」

美國貿易代表戴琪也樂觀看待這次討論，基於歐美關係堅韌，她預計雙方將達成協議。