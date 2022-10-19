〈房產〉京華城原址興建頂級辦公園區可售6.5萬坪 預計2026年完工

京華城購物中心原址近 5000 坪基地，2019 年由鼎越開發以 372 億元標下後，規劃興建四棟地上 19 層、地下 7 層的頂級商辦大樓，可銷售總樓地面積達 6.5 萬坪，今 (19) 日正式開工，預計明年第一季可望公開。

此頂級辦公園區「京華廣場」CORE PACIFIC PLAZA，全部工程預計在 2026 年完工。

京華廣場動工今天上午舉行動土典禮，由威京集團總部主席沈慶京主持，現場也力邀台北市長柯文哲等到場；京華廣場園區占地近 5000 坪，將興建四棟地上 19 層樓、地下 7 層的商辦大樓，四棟建築除以層層種樹為核心理念外，還有綠化 SKY PARK 浮島公園，整體綠覆蓋率將達到市府規定的兩倍，除能有效降低台北市中心高排碳量，未來將引領台灣成為吸碳抗暖的未來城市建築典範。

威京集團主席沈慶京指出，威京集團目前為台灣唯一在住宅、廠辦、商辦都貫徹 ESG 建築理念的企業，京華廣場除了承襲陶朱隱園的高樓種樹外，更展現范蠡陶朱公忠誠、情義、智慧、公益的精神，希望京華廣場這個集 AI 智慧、公益於大成的建築物，可以帶動全世界工商企業高樓層種樹的天下公益。

鼎越開發執行副總經理張嘉文表示，除建築永續精神，京華廣場將打造全新 Grade A + 的頂級辦公室。