〈房產〉信貸、房貸兩頭燒 全台「雙貸族」34.5萬人創新高

根據聯徵中心最新統計資料顯示，今年 7 月身揹信貸與房貸的雙貸族，全台共有 34.5 萬人，創 2012 年統計以來的新高，而雙貸族平均房貸金額為 523 萬元，平均信貸金額為 91.3 萬元，貸款金額也雙雙創下新高，尤其今年央行已經累計升息 3 次共兩碼，對於習慣低利的雙貸族而言，馬上就面對每月還款負擔增加的壓力。

根據聯徵中心統計，過去房市較為低迷的時期，2014-2018 年雙貸族數量相對穩定維持在 28-29 萬人，但隨房市景氣復甦，市場對資金需求增加，房市越熱雙貸族的數量越多且金額也越高，今年 7 月雙貸族人數、金額都創下新高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德強調，過往有銀行推出高成數的房貸搭配信貸方案，協助民眾可以輕鬆購屋，但央行加強對於房市的資金管控，這類方案已不常見，不過民眾購屋時需要裝修，仍有短期的資金需求，銀行也願意以較優惠的利率吸引條件較佳的民眾申請信貸。

聯徵中心統計顯示，2012 年 1 月信貸與房貸的雙貸族，平均貸款總金額為 357 萬元，不過今年 7 月已經增加到 614 萬元，創下統計以來新高，身揹房貸與新貸的雙貸族人數也是新高的 34.5 萬人，今年央行的資金政策已經由寬鬆轉緊縮，累計升息兩碼後，貸款族的負擔也隨之增加。

通常動用到信貸的民眾，多屬短期手頭資金較緊的族群，現在遇到利率「升升不息」，加上通膨帶動日常消費支出開銷增加，恐怕會排擠到民眾的其他非必要性的支出。