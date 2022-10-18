智匯方舟聯盟亞灣開發案 由安藤忠雄承接整體設計

由國城建設與高興昌 (2008-TW) 合組的智匯方舟聯盟，今 (18) 日與高雄市政府共同宣布，聯盟所負責建設的特貿三南南基地，將由國際級建築大師安藤忠雄承接整體設計。安藤忠雄也特地透過視訊系統，在記者會中親自暢談建築理念。

高雄亞灣 5.3 公頃的公辦都更「特貿三」招商，興富發 (2542-TW) 得標北基地，國揚 (2505-TW) 和台壽保合組團隊奪標南基地北側，至於南基地南側，則由國城建設、高興昌合組的智匯方舟聯盟得標。今天智匯方舟聯盟召開「特貿三 5GAIOT 園區」基地開發記者會，正式宣布全案建築聘請國際知名的建築大師安藤忠雄設計規劃，要在這塊亞洲新灣區精華土地上，打造一座迎向國際經典建築的使命。

高雄亞灣區的「特貿三 5GAIOT 園區」招商案，是台灣史上投資規模最大公辦都更，總投資金額上看 900 億元，其中南基地南側 3025 坪土地，由國城建設與高興昌鋼鐵合組的智匯方舟合作聯盟得標。「特貿三」前景可期，將和周邊高軟二期、三期、智慧公宅與創業基地聯合，成為南高雄產業轉型的核心。

在冠疫情肆虐之下，跨國聯絡不易，國城建設下定決心，一定要成功邀請安藤大師，因此幾乎嘗試所有可能的管道，終於透過安藤大師的在台好友成功聯絡上，並以不斷的說明和溝通打動大師，最終安藤大師因為基地面向大海，又因為本案的設計內容充滿挑戰性，因此願意承接，國城建設終能以誠意敲開安藤事務所的大門，獲得大師應允承接本案。

國城建設也表示，當年力排眾議，一肩承擔起並不被看好的高雄軟體科技園區的項目，如今也招商成功，並為亞洲新灣區整體建設打頭陣，國城始終秉持著先行者的精神，要為高雄實現尚未實現的夢想。

高雄市經發局指出，兩年來中央與高市府在亞灣投入超過 60 億元，進行園區開發、5G 布建、新創基地及產業補貼等多項建設與計畫，吸引超過 80 家國內外企業大廠與新創進駐，陸續提供 5700 個就業機會。透過中央與地方合作招商引資，整體將帶動近 900 億元民間投資，打造全台最大 5G 創新實證場域，搶占全球 5G 供應鏈關鍵地位。

經發局表示，高雄亞灣的發展策略是打造自主 5G AIoT 產業鏈，透過國營企業以大帶小帶動數位轉型，以及微軟、AWS、CISCO、高通 (Qualcomm) 等國際領導企業等進駐，協助新創縮短從產品開發、驗證到拓展全球市場時程，落實在地應用跟國際市場接軌。同時國內緯創、仁寶電腦、友達等大廠也相繼南下設置研發中心，加上新創群聚，亞灣成為擁有在地產業場域應用開發、雲端及通訊平台營運、系統整合及創新開發等完整產業生態系的園區。