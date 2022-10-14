看準通膨升息商機 蘋果推出iPhone計息儲蓄帳戶

蘋果 (AAPL-US) 即將推出計息儲蓄帳戶，iPhone 用戶可將 Apple Card 的信用卡獎勵和來自不同銀行帳戶的資金存入計息。

蘋果周四 (13 日) 新聞稿指出，預計未來幾個月將推出該功能，FDIC 保險帳戶將由高盛管理 (Apple Card 背後的銀行和放貸方)，但因近日利率變化迅速，尚未公布該帳戶年息資訊。

蘋果正擴大其消費者金融服務產品，藉著銀行、簡易支付和信用卡功能拓展 iPhone 用途。蘋果以 Apple Pay 運作支付網路並提供信用卡，並計劃讓 iPhone 用戶將手機當作 POS 機 (銷售時點信息系統)，且今年稍晚將提供「先買後付 (BNPL)」貸款服務。

蘋果的 BNPL 服務也將使用高盛的基礎設施，但蘋果計劃自行處理信貸決策和延長貸款。

蘋果看準聯準會 (Fed) 升息以扼制通膨的時機，推出計息儲蓄帳戶，因為許多傳統實體銀行尚未提高儲蓄帳戶的利率。根據 Bankrate 調查，全美儲蓄帳戶的平均利率僅為 0.16%。

蘋果代表表示，儲蓄帳戶將提供具有競爭力、最優惠的利率，且所有用戶一視同仁。帳戶不要求最低餘額，也不會收取費用，且用戶的 Apple Card 獎勵 (稱為 Daily Cash) 將自動存入帳戶。iPhone 用戶可在「錢包」app 中查看帳戶餘額和應計利息的版面。

蘋果表示，未來 iOS 版本將先向 beta 測試人員推出該功能，並在未來幾個月內向所有用戶推出。

高盛 (GS-US) 已透過 Marcus 品牌提供年收益率為 2.15% 的儲蓄帳戶。