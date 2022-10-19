Netflix盤前漲13%：第三季付費訂閱超預期，比三個月前預估多出逾一倍

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 02 分)：

■道瓊指數：上漲 16 點，漲幅 0.05% 至 30592。

■那斯達克 100 指數：上漲 42，漲幅 0.38% 至 11240.75。

■標普 500 指數：上漲 6.5，漲幅 0.17% 至 3739.25。

二、美股盤前關注重點：

1. Netflix 盤前漲 13%：昨日 Netflix 盤後公布第三季季報，第三季付費訂閱超預期，達 241 萬戶，比三個月前的預估多出逾一倍，也帶動今日盤前漲幅 13%。(延伸小知識：美股也有大戶籌碼？13F 報告教您看懂波克夏、高盛的持股動態！)

2. 艾斯摩爾季報：艾斯摩爾於今日盤前發布 Q3 季報，第三季淨營收為 57.8 億歐元，優於市場預期的 53.2 億歐元。艾斯摩爾預期第四季季度收入為 61~66 億歐元，市場預期為 61.3 億歐元。目前盤前上漲 5.72%(台灣時間下午 4 點 12 分)。

3. 特斯拉季報：特斯拉將於今晚盤後發布 Q3 季報，本次季報將聚焦德國柏林和奧斯汀超級工廠的最新消息。以及第三季毛利率是否一樣可維持在 27%。就本月初特斯拉公布的交付數據來看，第三季特斯拉共生產 36.5 萬輛汽車，共交付 34.3 萬輛汽車，目前市場預期第三季收入為 22B，EPS 預估為 1.01 美元。目前特斯拉已連續八個季度超過收入預期了。(延伸閱讀：市場多空劇烈震盪，選股與落底訊號沒方向，講座內容公開給您參考)

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