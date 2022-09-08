聯合航空向新創公司Eve採購200架垂直起降電動載具

聯合航空 (UAL-US) 正為電動空中出租車的未來投入更多資金，該公司表示，一旦飛機上市並取代汽車出行，這將有助於減少碳排放。

該公司周四 (8 日) 表示，已同意向巴西航空工業公司 (Embraer) 支持的新創公司 Eve Air Mobility (EVEX-US) 採購 200 架電動空中出租車，並且附帶 200 架的選擇權。總部位於芝加哥的聯航還向 5 月在紐約證券交易所上市的 Eve 投資 1500 萬美元。

聯航表示，預計最早在 2026 年交機。

Archer Aviation (ACHR-US) 日前宣布採購 100 架電動飛機並支付 1000 萬美元的押金。

包括美國航空 (AAL-US) 在內的其他航空公司也在投資或承諾採購電動垂直起降飛機 (Evtol)，認為這種新科技可以減少排放，特別是在通勤等短途航線上。

聯合航空風險投資公司總裁萊斯基寧 (Michael Leskinen) 預計，前往機場的單程費用約為 100 至 150 美元。

他在電話會議上表示，Evtol 新創公司仍需要航空監管機構的認證，而且有關飛機基礎建設的問題仍然存在。這種飛機需要起飛和降落的基礎設施。

不過他說，「但我們對這個 10 年後期將加速發展的行業很有信心。」