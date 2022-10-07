聯合航空拚2030年前電動飛機啟航 2050年前淨空碳足跡

美國聯合航空公司 (UAL-US) 目標 2030 年前讓電動飛機在區域航線上飛行，並在 2050 年前將公司碳足跡完全減少到淨零水準。

美聯航於 2021 年 7 月向瑞典新創公司 Heart Aerospace 訂購 100 架電動飛機，且交易當下，美聯航還通過其風險投資部門向該公司投資一筆未披露的金額。

美聯航大力推進各種低排放航空方式，不僅宣布購買電動空中計程車、直升機以及氫能電動引擎的計畫，也投資這些新興技術背後的公司。

聯合航空公司風險投資公司總裁 Mike Leskinen 周四 (6 日) 表示，公司不能再以現行方式經營和運作業務，必須透過投資技術以求變革。「現有技術會令公司減少飛行或者繼續產生碳足跡，這兩者都是不可接受的方案。」

Heart Aerospace 公司執行長兼創始人 Anders Forslund 表示，公司最近重新設計其首架電動飛機，現在稱為 ES-30，計劃在 2028 年讓這些飛機投入使用。

該電池驅動的電動飛機可運送 30 名乘客，全電動航程達到 200 公里 (124 英哩)，且飛機採混合動力發動機，可由持續的航空燃料提供引擎動力，完全動力航程可達 400 公里。

加拿大航空、梅薩航空集團和冰島航空均已下單採購，該公司也接獲富豪比爾蓋茲 (Bill Gates) 突破能源風險投資公司的注資。

Leskinen 表示，美聯航初步將在短途航程上運用該技術，芝加哥 O’Hare 國際機場和丹佛國際機場被視為首批飛機的主要市場。

Forslund 表示，該款飛機重新充飽電不到 30 分鐘，可望重啟現代噴射飛機無法對應的區域航線。Leskinen 表示，美聯航可能會提供短程航線，且不只航班更頻繁，票價也更低。

「隨著我們採用電動飛機，產業不斷演進研發，我認為 30 人座的飛機和 50 人座的飛機會比一架傳統飛機的成本還低。」對於小城市來說，這意味著他們將獲得以前沒有的服務，或者更高的服務頻率。」