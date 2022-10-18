虎門年底前上櫃 今年營收可望再創新高

虎門科技 (6791-TW) 預計今年前掛牌上櫃，虎門表示，物聯網、工業 4.0 及人工智慧等新興科技，帶動資訊系統整合開發及服務需求，第四季進入傳統旺季，今年全年營收有望再創新高，未來每年營收目標成長 10% 以上。

虎門總經理楊涪嵐表示，將持續增加產品多元性，創造更高的獲利成長空間，隨著數位轉型加速推動，各領域企業紛紛上門，盼能提供解決方案，為提升研發服務能量，因此決定在成立 40 多年後上櫃。

虎門主要業務為提供客戶產品設計、製程、品管及驗證等階段，完整的軟硬體解決方案，包括 CAE(計算機輔助工程)、CPC(協同產品商務) 及工業 4.0，其中 CAE 占公司營收比重約 8 成，CPC 與工業 4.0 營收占比各約 1 成。

虎門 CAE 客戶群涵蓋各產業，包括半導體產業、光電產業、電動車產業、電腦及周邊設備產業，如台積電 (2330-TW)(TSM-US)、矽品、群創 (3481-TW) 及華泰 (2329-TW) 等，也有大專院校、國家中山科學研究院及工業技術研究院等研究機構。

虎門 2020 年 EPS 3.66 元、2021 年 3.85 元，連 2 年創新高。今年營收持續成長、上半年 2.32 億元，年增 36.43%，稅後純益 2881 萬元，年增 27%，每股純益 1.57 元。