前總座陷內線交易 生華科：與公司無關、營運正常

生華科 (6492-TW) 陷內線交易疑雲，檢調獲報，生華科前總經理宋台生去年底公布退休前，疑似賣股票避損，擬制性獲利約數千萬元，檢調約談 5 名相關人員。對此生華科回應，前員工個人行為與公司無關，公司財務業務未受影響、營運正常。

生華科指出，公司一向恪守法律，並對員工三申五令尊法的重要性，此事件純屬前員工個人行為與公司無關，相關案件因已進入司法調查，公司不予評論。此外，公司並未遭到搜索，財務業務也未受影響，營運一切正常。

宋台生去年 11 月宣布退休，不過退休後仍為公司董事並轉當顧問，繼續協助業務推展。當時發表「致生華科團隊和股東的一封信」，內文強調，2012 年與董事長胡定吾共同創立生華生技，以不到四年半的時間上櫃主板，創下台灣生技產業的紀錄，此時退休「老兵不死，只是逐漸凋零」。

生華科過去兩年在疫情期間，因開發治療新冠中症 (中度症狀) 患者新藥 Silmitasertib 引起市場高度關注。宋台生退休前曾在法說上提到，Silmitasertib 的二期臨床試驗結果正向，該新藥可加速患者康復時間。

不過檢調獲報，宋台生退休消息曝光後，股價大幅波動，宋台生涉嫌在重大訊息發布前賣股避損，涉嫌內線交易因此發動搜索傳喚。