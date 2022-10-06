美中緊張局勢持續 衝擊波音中國市場訂單

據《彭博社》報導，中國通常會將飛機訂單平均分給空中巴士 (Airbus) 和波音 (BA-US)。不過，近期美中緊張局勢對波音帶來不利影響。

9 月份，波音錯過 40 架飛機訂單，此外，波音 737 Max 仍在等待中國官方批准復飛。這些現象都表明，中美政治緊張局勢對波音造成嚴重影響。

波音自 2017 年以來再也沒接到中國飛機大單，該公司在 7 月曾發表聲明：「作為與中國航空業有 50 年合作關係的美國最大出口商，地緣政治問題遲續限制了美國飛機出口，令人失望。有鑑於蓬勃發展的航空業的共同經濟利益，我們敦促政府之間進行有成效的對話。」

彭博情報分析師 George Ferguson 和 Juan Chamorro 在一份報告中寫道，在美中關係惡化情況下，波音公司被排除在中國市場之外的情況可能會延長，這將影響該公司的復甦並削弱企業前景。

彭博產業研究稱，自 2020 年以來波音的飛機交付量已經下降到「微不足道的水平」，美中緊張局勢可能會使波音遠遠落後於空中巴士。彭博產業研究也警告，失去中國市場將抑制波音飛機產量，並對波音供應鏈造成打擊。

波音在中國市場還存在 737 Max 問題，儘管在大多數其他主要市場都批准了復飛，但在中國依舊被停飛。

波音執行長 Dave Calhoun 上月表示，由於交付停滯，少數原先指定用於中國的飛機將轉賣給其他買家。自 2019 年初以來，中國航空公司就沒接收過任何 737 Max 飛機。

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