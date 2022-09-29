中國完成窄體客機C919認證 將挑戰空中巴士和波音

根據社交媒體上的照片，中國周四 (29 日) 舉行了 C919 窄體客機認證儀式，這是該國在商業航空領域挑戰空中巴士和波音公司 (BA-US) 的另一個雄心壯志的重要里程碑。

這架由國有製造商中國商用飛機公司 (COMAC) 生產的飛機，兩架在 9 月 13 日飛往北京後，就讓外界普遍預計該機型將在本月底獲得認證。其中一張照片上用中文寫著《C919 機型合格證頒發儀式》。

C919 於 14 年前推出，設計最多可搭載 168 名乘客，將在全球第二大航空市場與廣受歡迎的空中巴士 A320neo 和波音 737 MAX 系列競爭，因為中國希望在貿易緊張局勢中提高技術自主能力。

雖然這架飛機是在中國組裝，但它嚴重依賴奇異電氣 (GE-US)、賽峰集團 (Safran) 和霍尼韋爾國際 (HON-US) 等公司的西方零件，包括引擎和航空電子設備。

美國嚴格的出口許可規定導致零件採購延遲，在中國改用本土技術取代外國引擎和零件之前，這仍然是提高產量的主要風險。

AeroDynamic Advisory 駐美國總經理阿布拉菲亞 (Richard Aboulafia) 表示，這架飛機似乎是中國與西方日益融合的昔日遺物。

他說，「因此，這架飛機表面上是中國的，但實際上是由西方技術和系統提供動力。」「把它變成一架真正的中國飛機，可能還需要十多年和數百億美元。」