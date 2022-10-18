外資調節鴻海近1.4萬張 逢低加碼貨櫃三雄

台股今 (18) 日開高後震盪，終場在台積電神龍擺尾，大漲 158 點、收在 13124 點，站回五日線，三大法人僅自營商買超，外資持續站賣方，並瞄準鴻海、ABF 載板三雄、金融權值股提款，另外也大買貨櫃三雄 2.7 萬張。

三大法人今日合計賣超 23.61 億元，外資賣超 37.13 億元，連兩賣，投信賣超 18.59 億元、連三賣，自營商則由賣轉買、買超 32.11 億元；期貨方面，外資期現貨操作不同調，加碼多單 3381 口，多單未平倉口數提升至 5626 口。

外資賣超對象多為電子、金融權值股，賣超鴻海近 1.4 萬張，賣超金額登台股第一名，達 14.52 億元，賣超 ABF 載板三雄景碩、欣興、南電都超過 1900 張，玉山金、中信金、遠東銀也全數入列賣超前十名，指標型 ETF 元大高股息 0056 也高達 2.1 萬張。

外資買超則看好面板、貨櫃兩大族群，大買群創 1.5 萬張，彩晶也有 3300 張，陽明、長榮、萬海合計更達 2.7 萬張，其餘跌深個股如聯電、技嘉、富邦金、國泰永續高股息 00878、富邦台灣半導體 00892 也獲青睞。

投信則與外資有志一同，加碼群創 3200 張，但在 ABF 載板三雄方面卻對作，買超欣興、南電與景碩共 3000 張；自營商也與外資看法分歧，賣超群創近 3500 張，也提款富邦金 400 張。