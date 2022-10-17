〈房產〉北市內湖區潭美段4400坪地上權案 啟動招商

商仲第一太平戴維斯協助台北市政府財政局舉辦「台北市內湖區潭美段五小段 21 地號等 6 筆市有土地設定地上權案」招商，將在第四季啟動，此案為原影視音產業區變更回原分區辦公服務區 (一) 及工商服務展售區。全案計畫釋出 2 宗內湖區潭美段大面積商業用地，預計第四季公告招標。

第一太平戴維斯指出，此案位於台北市內湖區第五期市地重劃區潭美五期內，釋出二基地，地上權權利期間為 60 年，將採個別招標，決標方式為價格標。基地一為潭美段五小段 21、21-1、22、22-1 等 4 筆地號，土地面積約 1938 坪，土地使用分區為辦公服務區 (一)，建蔽率與容積率分別為 40% 與 225%；基地二則為 35、35-1 等 2 筆地號，土地面積約 2468 坪，土地使用分區為工商服務展售區，建蔽率與容積率分別為 50% 與 225%，未來可規劃作零售商場、辦公大樓、醫療機構、飯店與企業總部等使用。

此招商案位於大內湖科學園區，是北市最重要且發展最成熟的科技聚落，根據台北市產發局公布資料，2021 年大內湖科學園區進駐企業家數達到 6787 家，企業年營收 5.2 兆元，超越竹科、中科與南科等三大科學園區的年營業額總額，更有超過 30 家國內科技巨擘在此設立企業總部，產業聚集性與含金量高，帶動該區科技廠辦與辦公室的旺盛需求。

長期以來，內湖科學園區科技廠辦交易熱絡，根據第一太平戴維斯統計，近 5 年大內科廠辦與土地的大型交易金額累計已達 968 億元，其中將近 8 成為廠辦與辦公室，而開發飽和素地難尋，使得土地交易僅占 2 成。今年前 3 季，大內科大型商用不動產與土地交易達 183 億元，更占台北市整體交易的 3 成。

近年科技業、保險業、航運業等自用型買方都相當活耀，知名交易包括威剛科技斥資 53 億元，陸續購入長虹雲端大樓 1 萬坪的辦公空間；萬海則於 2 年前以 37.7 億元購入長虹新世代科技廠辦，三商美邦人壽去年購入潭美段全新辦公樓作為總部之用。除此之外，民間業者也積極參與公部門釋出的招商案，無論是由宏匯集團所投資的西湖段內科之心或是緯創將在舊宗段打造的數位內容創新中心，都可看出內科未來發展量能。

負責本案招商的第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，內湖科學園區土地開發率已超過 8 成，大面積土地非常稀少，本案是近 5 年大內湖科學園區首度釋出的地上權招商案，每宗基地規模超過 1000 坪，未來的可打造單棟超過, 000 坪以上的商業空間，無論是企業打造自用總部或者作為收益型不動產都相當適合，預期將會吸引科技業、製造業、建商與保險業積極評估。