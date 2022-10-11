〈房產〉市調：全台Q3房市推案量走高至5500億元 新增供給3.4萬戶

今年第三季房市遭遇升息、打炒房等利空壟罩，但建商踩剎車意願不高，根據市調機構統計，全台第三季房市總銷金額為 5540.33 億元，季增 31%、年增 22%，創 3 年來單季新高。

調查顯示，第三季新進場個數達 439 件，新增逾 3.4 萬戶供給，與前季或去年同期相比，成長 1-3 成，反觀房價雖然季減 2%，但受去年疫情影響基期較低，年增仍是向上走揚，其中最有感的新竹成交單價更大漲近 7 成。

根據數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 新建案指出，隨著疫情管制放寬，部分地區如雙北、新竹看屋人潮明顯回流，案場每周平均來人可達 20 組以上，搭配上半年因疫情延推的新案持續出籠，吹響本季反攻號角。

台北市第三季缺乏豪宅指標案進場，價格有所下修，不過在萬華、內湖等區中小個案多點開花下，各項指標較上季均明顯回升。新北市則在三重、淡海、林口等重劃區供給下，即使缺乏大量體指標案進場，仍繳出個案數、總銷季成長 62%、28% 的好表現，量能亦重返千億元水位。

本次北台灣表現最搶眼的桃竹地區，以桃園來說，第三季總銷、戶數較去年同期相比均激增逾 1 倍，主因除了去年適逢三級警戒基期較低所致，也與幾大主力重劃區小檜溪、龜山 A7 及青埔爆量供給有關。

第三季同樣開出紅盤的新竹，隨著疫情趨緩人潮回流，價量無論與去年、上季相比均呈現爆炸成長，尤其房價更是停不下來，目前當地除了新案開價已站穩 5 字頭，成交單價更由上季 41 萬元一路衝上 49 萬元，季增幅直逼 2 成，與去年同期相比更成長近 7 成。

至於台中市近年因房市過熱，部分量體過大或價格漲幅劇烈的地區，價量都有進入「冷靜期」的徵兆。不過本季在 329 延推案及蛋白區力挺下，仍維繫量能恆溫，像與東區、北屯區為鄰的太平區，單季案量便暴衝到近 200 億元，較上季成長達 3 倍，以當地目前推案最多的新光重劃區來說，新案每坪開價約在 3、4 字頭，一般主流電梯大樓 2-3 房產品，總價帶則介於 1100-1600 萬元間，相較蛋黃區每坪開價動輒 5 字頭，對首購族吸引力更強。