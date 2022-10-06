〈房產〉全台未來三年新屋恐逾30萬戶 景氣反轉價格修正壓力大

內政部統計資料顯示，全台住宅總量今年第二季突破 900 萬戶，其中近 10 年來增加 100 萬戶，且約 7 成多集中於六都，以近五年每年住宅開工數量超過 10 萬戶估算，未來三年新完工的房屋數量，恐怕會超過 30 萬戶，隨著市場供給增加，一旦景氣反轉，可能導致價格修正。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，以過去每年新增 10 萬戶的速度來看，新推案多並未對市場價格造成破壞，反映市場對新房子的胃納量大；不過，景氣好的時候，新案量大都不成問題，一旦景氣反轉，新推案往往會成為市場修正的導火線，尤其是新興漲勢過快的重劃區，短線就會出現壓力，過去包括桃園、新北市的重劃區都出現過類似狀況。

根據開工統計，從 2018 年以來每年住宅開工數量都超過 10 萬戶，今年有機會挑戰連續三年都超過 13 萬戶開工的新紀錄。曾敬德指出，2018-2021 平均每年開工 12 萬戶，都是景氣正暢旺的時候，個案銷售率高，當時景氣好代表也會有投資置產需求，加上今年開工數量有機會創 2009 年統計以來新高，且當前市況已轉冷，須留意大台北以外過去幾年的熱銷區域，是否出現賣壓增加的跡象。

近年全台住宅開工數增加，主要鎖定都市住宅老舊產生的殷切換屋需求，根據內政部統計六都屋齡，屋齡超過 30 年的建物比例，以台北市 71.98% 最高，高雄市與台南市也超過五成，另外，北市 47.51％建物屋齡超過 40 年，顯示都市住宅老舊換屋需求殷切。

而 2022 年第 2 季底全台的房屋稅籍住宅屋齡中位數為 30.64 年，其中總樓層以 1-3 層占 44.93％最多，顯示全台整體住宅透天型態的比重相當高，而 4-5 層占 22.1% 次之，推估公寓佔比也超過 2 成，其中又以台北市 4-5 層占比最高，顯示國內住宅屋齡普遍老舊，且建築型態又以公寓和透天居多，市場也衍生出許多因人口老化而產生電梯大樓的換屋需求。