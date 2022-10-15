煉油廠笑了！柴油價格飆漲 這3檔可望上漲

美國最新消費者物價指數 (CPI) 顯示，9 月能源價格較 8 月下降，主因是汽油價格下跌。但現在一些能源產品的通膨上升，其中柴油和煤油供不應求，意味著一些消費者恐備感痛苦。

柴油價格上升速度較汽油快速。能源資訊署 (EIA) 最新報告顯示，美國的柴油庫存特別低，自前一周的 1.11 億桶下降至 1.06 億桶，去年同期則為 1.29 億桶，創下自 1982 年起追蹤每周庫存水位以來最低季節性庫存量。

庫存不足正影響價格，本周汽油價格每加侖上漲 13 美分，而柴油價格上漲 39 美分至每加侖 5.22 美元。

由於煉油廠產能短缺，以及俄烏戰爭造成中斷，令柴油供應受到損害，導致柴油價格上漲，進而有利一些煉油公司，例如 Valero Energy (VLO-US)、Marathon Petroleum (MPC-US) 和 Phillips (PSX-US)。

然而，Valero Energy 周五大跌 5.58%，收每股 114.12 美元，但今年迄今漲近 52%；Marathon Petroleum 大跌 4.56%，收每股 104.10 美元，但今年迄今漲近 63%；Phillips 66 周五下跌 2.89%，收每股 94.10 美元，但今年迄今漲約 30%。

OPIS 全球能源分析主管 Tom Kloza 表示，柴油漲價可能會導致依賴卡車運輸的企業收取燃油附加費，最終又導致商店內售價上漲。

OPIS 一直在追蹤煤油的短缺情況，目前供應不足的情況比價格更嚴重，初級供應水準自一年前 250 萬桶下降至 93.5 萬桶。

「本月在特拉華州、北卡羅來納州、維吉尼亞州、馬里蘭州、紐澤西州、紐約州和整個新英格蘭地區尋找煤油的營銷人員似乎無法以任何價格找到卡車。」Kloza 寫道。他指出，煤油主要使用者為低收入族群，包括住在拖車房 (mobile home) 上的人。