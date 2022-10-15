小摩CEO：英退休基金瀕臨崩潰 未來還有更多黑天鵝

摩根大通 (小摩) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週五 (14 日) 預期，英國退休基金差點暴雷不是終點，未來將爆發更多類似的黑天鵝事件，投資人應當做好準備。

英國近期公債崩盤幾乎導致該國數百家退休基金倒閉，摩根大通執行長戴蒙週五在第三季財報會議上表示，他對英國退休基金採用那麼高的槓桿比率感到驚訝，根據他的經驗，相信類似的事件將會持續發生，

世界各地都感受到聯準會升息抑制通膨巨獸的影響，美元強勢升值，導致更多國家面臨貨幣貶值壓力風險，以美元計價的債務負擔更重，並使其他國家對抗通膨戰爭複雜化。

小摩 CEO：英退休基金瀕臨崩潰 未來將有更多黑天鵝 (圖片：AFP)

戴蒙提到：「部分槓桿投資是列在資產負債表以外，不容易曝光，然而，一旦某些情況出現，便會觸發危機，相關情況可能在新興市場或避險基金市場出現。隱藏在英國退休基金等意想不到的槓桿風險將持續浮現，最終可能會顯露出一些系統性的風險。」

戴蒙預估後，2008 年金融危機後，美國銀行體系有所改革，促使美國銀行異常堅韌，但只要聯準會持續升息，美國市場的波動性將只增不減，美國與全球經濟都可能在明年年中因為「非常非常嚴重的因素」而陷入衰退。

他警告，目前可能出現意外的是新興市場或高槓桿的避險基金。

英國危機重重 而且仍未緩解

英國「鐵娘子 2.0」新首相特拉斯 (Liz Truss) 今年 9 月 6 日上任後， 英國財政大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng) 在 23 日提出「迷你預算」的經濟自由化改革方案，其中推出半世紀以來最激進減稅政策，試圖重振經濟。

英國救市行動短暫，僅到本週五就結束 (圖片：AFP)

然而，這與英國央行試圖升息打壓通膨的觀點背道而馳，引發市場混亂，英鎊和公債隨之崩盤，致使一些退休金基金瀕臨違約，被迫拋售資產。

為了避免殖利率竄升觸動保證金追繳令齊發，英國央行 9 月 28 日連忙出來救火，宣布無限量購買長期國債，但救市行動僅到本週五結束，市場仍持續動盪不安。

最終，特拉斯在週五宣布開除夸騰，同時撤回減稅計畫，試圖安撫受「迷你預算」計畫引起動盪的市場，但投資人不埋單，英國債市週五暴跌，美國 10 年期美債殖利率連兩日突破 4%。