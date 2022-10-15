〈美股盤後〉反彈行情曇花一現 道瓊下摔逾400點

美股週四反彈行情曇花一現，隨著大型銀行財報喜憂參半，長期通膨預期指標意外強勁，加上英國危機使市場動盪不安，美股週五 (14 日) 賣壓湧現。十年期美債殖利率跳升超過 4%，科技和非必需消費類股承壓。

道瓊週五一度上漲 390 點，收盤回落逾 400 點，失守 30000 點大關。標普下滑超 2%，特斯拉和 Lucid 跌幅均超過 7%。那指挫低逾 3%，收於 2020 年 7 月 2 日以來最低收盤價。費半重摔近 4.5%，台積電 ADR 大跌逾 4%。

一週來看，道瓊週線仍收紅 1.2%，但標普週跌 1.6%，那指週跌 3.1%。

美國密西根大學週五公布初步數據顯示，10 月消費者信心再度攀升至 59.8 優於市場預期，但消費者對長、短期通膨預期俱增。

堪薩斯城聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 週五表態稱，聯準會應該將利率上調至限制性水平以遏制通膨，但也應該要避免操之過急，嚴防過快破壞金融市場和經濟。

金融巨頭財報週五來襲，摩根大通與富國銀行繳出優於預期的成績單，但摩根士丹利和花旗財報卻令投資人大失所望。全球經濟前景不樂觀背景下，財報季前景堪憂，FactSet 數據顯示，標普成份股企業第三財季獲利僅增長 2.4%，創 2020 年第三季以來最慘。

英國首相特拉斯週五宣布解職財政大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng)，同時撤回減稅計畫，試圖安撫受「迷你預算」計畫引起動盪的市場，不過，市場並不埋單，英國債市週五暴跌，美國 10 年期美債殖利率連兩日突破 4%。

地緣政治方面，烏克蘭國防部長指出，自入侵開始以來，俄羅斯已發射了 500 多枚導彈。俄羅斯總統普丁週五態度軟化稱，沒必要再對烏克蘭進行大規模空襲行動，沒有進一步動員的計畫。

聯合國估計，超過 760 萬烏克蘭人成為俄羅斯戰爭的難民。美國財政部長葉倫與盟國財長會面，討論在財政上阻礙俄國取得戰爭經費。此外，特斯拉執行長馬斯克週五表示，SpaceX 將無法再支持烏克蘭 Starlink 費用，改請美國國防部承擔費用。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.24 億例，死亡數突破 656 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (14 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數淪陷，非必需消費品、能源和材料領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王倒成一片。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.22%；Meta (META-US) ) 下跌 2.71%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.52%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 5.00%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.42%。

道瓊成分股普遍收黑。美國運通 (AXP-US) 下跌 3.35%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.11%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.7%；高盛 (GS-US) 下跌 2.31%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.66%。

費半成分股急瀉不止。AMD (AMD-US) 下跌 5.09%；NVIDIA (NVDA-US) 大跌 6.13%；應用材料 (AMAT-US) 大跌 5.79%；德儀 (TXN-US) 下跌 3.89%；美光 (MU-US) 下跌 3.90%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.58%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 4.05%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.21%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.17%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.98%。

企業新聞

摩根大通 (JPM-US) 週五收紅 1.66% 至每股 111.19 美元。受惠利率上升，摩根大通創下有史以來最高單季利息淨收益，儘管獲利年減近 20%。

摩根士丹利 (MS-US) 大跌 5.07% 至每股 75.30 美元。摩根士丹利上季獲利未達預期，投資銀行業務暴跌 55%。

面對疲弱經濟，華爾街大型銀行獲利普遍下滑，花旗因增提準備金，淨利大減 25%(圖片：AFP)

花旗 (C-US) 小漲 0.65% 至每股 43.23 美元。花旗第三季營收表現優異，但因增提貸款損失準備金，淨利大減 25%。

富國銀行 (WFC-US) 收紅 1.86% 至每股 43.17 美元。富國銀行隨著經濟放緩而增提準備金的決定，削減第三季獲利，但營收超出預期。

特斯拉 (TSLA-US) 週五股價暴跌 7.55% 至每股 204.99 美元，已自 2021 年 11 月 4 日的歷史新高 (409.97 美元) 腰斬。富國銀行分析師以潛在需求不確定等因素為由，將特斯拉目標價從 280 美元下調至 230 美元。

特斯拉股價較去年 11 月的歷史高點直接腰斬砍半。(圖片：AFP)

達美航空 (DAL-US) 走升 2.30% 至每股 31.08 美元。投行 Cowen 將達美航空股票評級調升至「跑贏大盤」，理由是商務旅行增加是達美航空後市看漲的一個主因，預估其股價可能會從目前價格再飆升 80%。

電動卡車製造商 Nikola (NKLA-US) 收黑 1.29%，盤後其股價續跌逾 2.6%。Nikola 創始人 Trevor Milton 對欺詐指控認罪，美檢察官指控他在電動和氫動力卡車製造商的問題上向投資人撒謊。

超越肉類 (Beyond Meat)(BYND-US) 暴跌 9.71% 至每股 13.34 美元。超越肉類宣布計劃裁員 19%，約 200 名員工，預計將在今年年底完成，並致力於在 2023 年下半年使現金流轉正。

經濟數據

美國 9 月進口物價指數年增率報 6%，預期 6.3%，前值 7.8%

美國 9 月進口物價指數月增率報 - 1.2%，預期 - 1.1%，前值 - 1.1%

美國 9 月出口物價指數月增率報 - 0.8%，預期 - 1.0%，前值 - 1.7%

美國 9 月零售銷售年增率報 8.41%，前值 9.26%

美國 9 月零售銷售月增率報 0%，預期 0.2%，前值 0.4%

美國 9 月核心零售銷售月增率報 0.1%，預期 - 0.1%，前值 - 0.1%

美國 10 月密大消費者信心指數初值報 59.8，預期 59，前值 58.6

美國 10 月密大消費者 5 年期通膨預期報 2.90%，前值 2.70%

華爾街分析

Edward Jones 高級投資策略師 Mona Mahajan 表示，美股週四絕地大反彈後，多頭不願買入，美股週五一路下滑，油價走勢重傷能源股。

瑞銀投資長 Mark Haefele 研判，多項緊縮政策累積的效應使美國經濟推入衰退的風險大增，使美國企業獲利前景受到負面影響。

美國銀行策略師 Michael Harnett 認為，週四通膨數據出爐後美股大漲是一次「熊市反彈」，今年以來投資人一直擔心經濟衰退，而聯準會在控制通膨方面的決心堅定不移，在聯準會轉向之前，美股和經濟還會經歷更多痛苦。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主