〈財報〉摩根大通受惠利率上升 第三季業績超預期

摩根大通周五（14 日）公布 2022 會計年度第三季財報，受惠美國聯準會（Fed）接連升息，創下有史以來最高的單季利息淨收益，雖然獲利年減近兩成，但仍無損營收、每股獲利均優於市場預期的表現，此外明年有望恢復股票回購計畫。不過礙於前景不確定性，摩根大通並未給出財測。

截稿前，摩根大通 (JPM-US) 盤中股價有財報佳績加持，上漲 3.36%，每股暫報 113.04 美元。

摩根大通的財報常視為經濟健康的風向球，投資人密切注意該公司財報，以了解各企業在動盪的第三季成績表現。

FY2022 Q3（截至 9/30）財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 訪調預期)

營收：327.2 億美元，年增 10%，優於預期的 321 億美元

淨利：97.4 億美元，年減 17%

稀釋後 EPS：3.12 美元，遠高於預期的 2.88 美元

圖：摩根大通財報

摩根大通第三季獲利較去年同下降 17% 至 97.47 億美元，合每股 3.12 美元，原因是該行壞帳準備金淨增 8.08 億美元。除去投資證券造成的每股 0.24 美元損失，調整後的每股獲利為 3.36 美元，一樣遠勝分析師預期。

該公司第二季營收成長 10% 至 327.2 億美元，主要是得益於 Fed 對抗通膨而持續大幅升息，通常情況下利率上升對銀行有利，因為得以向借款人收取更多利息，不過借貸成本上升可能導致的經濟成長放緩也被視為未來盈利風險。

值得注意的是，摩根大通經調整後利息淨收益（Net Interest Income, NII）在第三季成長 51% 至 169 億美元，而且該行還把今年全年 NII 的預估值上調 35 億美元至 615 億美元。

Q3 營收按業務分拆：

消費銀行：143.31 億美元，年增 14%

企業與投資銀行：118.75 億美元，年減 4%

商業銀行：30.48 億美元，年增 21%

資產和財富管理：45.39 億美元，年增 6%

其中摩根大通大型業務投資銀行營收年減 43% 至 17 億美元，原因是高通膨與對經濟衰退的擔憂迫使買賣雙方暫停交易，該公司預估第四季投行業務的營收可能會持續下滑。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，儘管美國消費者消費狀況與資產負債表保持穩健、就業機會充足且企業保持健康，但公司未來仍面臨高通膨導致全球利率上升、量化緊縮政策影響的不確定性、俄烏戰爭以及石油供應吃緊等不利因素。

戴蒙說，雖然抱持最好的希望，但始終保持警惕並未最壞的結果做好準備。另外由於市場波動加劇、前景不確定性增加，並未給出未來財測。

瑞士信貸（Credit Suisse）分析師 Susan Roth Katzke 表示，摩根大通的財報整體而言表現相當穩健，至少無論宏觀經濟發生何種變化都已做好應對準備。