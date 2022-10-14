面對疲弱的經濟 華爾街大型銀行獲利普遍下滑

華爾街幾家最大銀行的第 3 季獲利下滑，因為它們為疲軟的經濟預做準備，而投資銀行業務則因交易枯竭而受到重創，但因摩根大通 (JPM-US) 業績超出預期，讓投資人還是看到一線希望，推動某些股票上漲。

摩根大通、摩根士丹利 (MS-US)、花旗集團 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 周五 (14 日) 公布的財報顯示，在動盪的市場扼殺了投資銀行活動，以及業者預留更多未雨綢繆的資金以彌補拖欠還款的借款人損失後，淨利普遍下滑。

摩根大通 CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，「我們面臨著巨大的逆風」，包括高燒不退的通膨、全球利率上升、量化緊縮的不確定影響、烏克蘭戰爭以及石油供應和價格的脆弱狀態。

他在財報聲明中指出，「雖然我們做最好的期待，但我們始終保持警惕，並為最壞的結果做好準備。」

戴蒙在電話會議上表示，美國消費者依然強勁，他並未預測經濟會出現衰退，但「的確有很多不利因素」。

摩根大通第 3 季獲利下降 17% 至 97.4 億美元，降幅低於預期。

其他銀行也報告了類似的內容。摩根士丹利獲利下滑 30% 至 24.9 億美元。富國銀行獲利下跌 31% 至 35.3 億美元。花旗獲利下降 25% 至 35 億美元。

銀行提撥更多資金，為潛在經濟放緩帶來的衝擊預做準備。摩根大通預留了 8.08 億美元的準備金，花旗增提 3.7 億美元的準備金，富國銀行增提了 3.85 億美元的信貸損失準備金。

摩根士丹利董事長兼 CEO 戈爾曼 (James Gorman) 表示，該公司的業績「在不確定和困難的環境中仍具有韌性和平衡」。

雖然投資銀行和投資管理受到市場環境的影響，但他表示，固定收益和股票部門「依舊在充滿挑戰的市場中遊刃有餘」。

摩根士丹利投資銀行業務收入減少一半以上，至 12.3 億美元，該行的諮詢、股票和固定收益部門均出現下滑。

企業對兼併、收購和 IPO 的興趣枯竭，尤其對投資銀行業務強勁的銀行造成打擊。由於債務成本上升迫使企業延後大規模收購，全球併購在第 3 季出現下滑，美國的交易量暴跌近 63%。

摩根士丹利股價在周五盤前交易中下跌 3%。但摩根大通和富國銀行股價在盤前分別上漲 1% 和 0.8%。

瑞士信貸分析師卡茲克 (Susan Roth Katzke) 在報告中寫道：「摩根大通從上到下交出一張可靠的成績單。」「至少同樣重要的是做好應對宏觀經濟轉變的準備；預計這才是真正的焦點。」