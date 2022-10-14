〈財報〉投資銀行業務暴跌55% 摩根士丹利上季獲利未達預期

摩根士丹利 (MS-US) 周五 (14 日) 公布的上季業績低於分析師預期，因為該季投資銀行業務收入暴跌 55%。

大摩上季財報重要數字如下：

●每股獲利 1.47 美元，低於 Refinitiv 調查分析師估計的 1.49 美元

●營收 129.9 億美元，未達預期的 133 億美元

摩根士丹利第 3 季獲利下降，因為全球交易放緩損害了投資銀行的核心承銷業務。其股價在周五盤前下跌 3%。

今年交易前景穩步惡化，因為 Fed 提高利率以抑制通膨，給經濟成長前景蒙上陰影，很難與去年創紀錄的高點進行比較。

全球併購交易量連續第 3 季下滑，美國交易量暴跌近 63%，原因是債務成本上升迫使企業延後大規模收購。

烏克蘭戰爭引發的金融市場動盪和快速上升的利率壓低了投資人情緒，促使企業延後上市。

摩根士丹利加入競爭對手的行列，摩根大通 (JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US) 周五也發布財報指出，由於不確定的經濟狀況導致銀行提撥準備金，它們上季獲利也受到類似的打擊。

該行財報顯示，截至 9 月 30 日當季獲利為 24.9 億美元，合每股 1.47 美元，而去年同期為 35.8 億美元，合每股 1.98 美元。